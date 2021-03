Her lader du elbilen billigst

Hva koster det egentlig å lade bilen langs veien? Og hvor store prisforskjeller er det?

Sammen med Norsk Elbilforening har vi sett på prisene for hurtiglading og lynlading hos de seks største operatørene i landet. Og prisforskjellene er store.

Lynladere og hurtigladere

Vi har sjekket operatører som leverer lading i store deler av landet:

Fortum, Mer, Ionity, BKK, Tesla og Circle K.

Vi har sett på prisene på både såkalte lynladere og hurtigladere, noe alle operatørene tilbyr. Forskjellen på disse er hastigheten på ladingen.

VED LADESTASJONEN: Generalsekretær i Norsk Elbilforening, Christina Bu. Foto: Andreas Molland

– Vi snakker om kW og kWt når vi snakker om lading, forklarer generalsekretær i Norsk Elbilforening, Christina Bu.

– kW er hastigheten du lader med, altså hvor mye strøm du på en gang får inn i bilen. kWt er hvor mye strøm bilen lagrer opp i batteriet.

Mens du på en hurtiglader kan lade med en hastighet på inntil 50 kW, kan du på en lynlader lade med en hastighet på inntil 150 kW - hvis bilen din er dimensjonert for det.

– Komplisert

– Det er ikke veldig lett å skjønne lading, det er ganske komplisert for oss alle sammen og folk blir forvirra, sier Bu.

Før du velger en lader anbefaler hun at du finner ut hvor mye strøm bilen din kan ta imot.

– Det er regel nummer én, og det finner du i manualen på bilen. Kan bilen din lade med en hastighet på maks 50 kW, så er det ikke nødvendig å lade på en lynlader. Det kan bli dyrere.

Lite forbrukervennlig

De ulike operatørene har valgt ulik prisstruktur. Mens noen tar betalt for antall kWh du fyller på batteriet, har andre i tillegg lagt på en pris per minutt du bruker på ladingen.

– Det enkleste hadde vært hvis alle priset per kWh, akkurat som man priser per liter bensin eller diesel. Da hadde det vært lett for folk å forstå hva de betalte for, og det hadde vært lettere for dem å sammenlikne priser på tvers av de ulike selskapene.

Dette er prisstrukturen de ulike operatørene har valgt:

Selskap Lynlading Hurtiglading Fortum kWt + per minutt Per minutt Mer kWt + per minutt kWt + per minutt Ionity kWt kWt Tesla kWt kWt BKK kWt + per minutt kWt + per minutt Circle K kWt kWt Kilde: Norsk Elbilforening

Uansett prisstruktur er det ikke lett å vite hvilken operatør som har hvilken pris, for dette står det ingenting om på ladepumpene.

– Dette er ikke veldig forbrukervennlig, du må inn på selskapets mobilapp, eller nettside for å finne ut hva du betaler for.

Tomt og varmt batteri

Selv om du står på en hurtiglader som kan gi en hastighet på inntil 50 kW, betyr ikke dette at det er effekten du får.

GIR LADETIPS: Ladeekspert i Norsk Elbilforening, Erik Lorentzen. Foto: Andreas Molland

Den reelle effekten vil påvirkes av bilmodell, temperatur ute, temperatur på batteriet og hvor mye strøm batteriet har når den settes i laderen.

Derfor har ladeekspert i Norsk Elbilforening, Erik Lorentzen to tips:

Et tomt batteri lader raskere enn et fullt batteri

Et varmt batteri lader raskere enn et kaldt batteri

– Hvis du vil lade så effektivt som mulig, så kjører du bilen og batteriet varmt. Kjør til du har cirka 15 til 20 prosent igjen på batteriet, og så lader du opp til omtrent 80 prosent. For etter 80 prosent så vil de fleste biler skru ned ladehastigheten, og da kan det også bli dyrere å lade.

ULIKE BETALINGSLØSNINGER: Man kan betale med brikke, app eller SMS. Foto: Andreas Molland

Betalingsmetoder

Hos de fleste ladeselskapene kan man betale med SMS, app eller ladebrikke. I vår prissjekk har vi valgt å se på det billigste alternativet, som er app eller ladebrikke, og vi har valgt å se bort fra eventuelle andre rabattavtaler.

Ionity er eid av flere ulike bilmerker som vil få en gunstigere rabattavtale på ladingen. De tilbyr ikke en app eller brikke-løsning til øvrige bilmerker, men i stedet en drop-in pris. Vi har derfor valgt å bruke denne.

Tesla tilbyr kun lading til egne biler, men vi har likevel valgt å ha den med i prissjekken.

BILLIGSTE HURTIGLADER: Circle K har den billigste laderen som alle har tilgang til. Foto: Andreas Molland

Billigste hurtiglader

Norsk Elbilforening mener den reelle effekten på en hurtiglader er 40kW. De har sett på hva det vil koste å lade på denne hastigheten i en halv time. I følge deres beregninger vil batteriet da ha lagret ca 20 kWt.

– Med de forutsetningene vi har lagt inn så er det Tesla og Circle som er det billigste alternativet. Da er det viktig å huske på at kun Teslaer kan lade på Tesla ladestasjoner.

– Dyrest er Ionity Drop in, som er ganske mye dyrere enn resten.

Operatør Pris Pris/kWh Tesla (lader kun Tesla) 51,4 2,57 Circle K 89,8 4,49 Fortum 93 4,65 BKK 95,5 4,775 Mer 101,5 5,075 Ionity drop-in 168 8,4

Billigste lynlader

På lynladere mener Norsk Elbilforening at den reelle effekten er 100kW. Igjen har de sett på hvor mye det vil koste å lade i en halvtime, noe de beregner vil gi ca 50 kWt på batteriet.

Operatør Pris Pris/kWh Tesla (lader kun Tesla) 128,5 2,57 BKK 182,5 3,65 Fortum 185 3,7 Mer 237,5 4,75 Circle K 249,5 4,99 Ionity drop-in 420 8,4

– Her er Tesla og BKK billigst, men igjen - kun Tesla kan lade på Teslaladere. Dyrest er Ionity, igjen, og de er ganske så mye dyrere enn konkurrentene.

Store prisforskjeller

På ladere alle bilmerker kan bruke er altså Circle K billigst på hurtigladere og BKK på lynladere. På lynladere er prisforskjellen mellom BKK og den dyreste, Ionity, nesten 240 kroner for en halvtime.

Jan Haugen Ihle i Ionity sier følgende om resultatene:

«IONITY har de raskeste og de mest kostbare laderne i markedet og det tilbys gode ladeavtaler fra våre eiere. Det vil i fremtiden komme avtaler som også vil gjøre det gunstigere for andre å lade hos oss. »

DYREST HURTIG- OG LYNLADING: Ionity drop in er den dyreste av laderne som alle har tilgang til. Foto: Chris-Erik Kristoffersen

Christina Bu i Norsk Elbilforening sier at vi som forbrukere må bruke stemmen vår når det kommer til priser.

– Vi syns det er bra med konkurranse. Nå er det flere ulike selskaper og prisene varierer mye. Men sånn er det i et marked og da er det opp til oss forbrukere å velge det som er billigst, og sikre at den konkurransen fungerer på en god måte. Da presser vi sammen prisene lavere.