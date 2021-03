Ny rapport fra FHI: Innvandrere tester seg mest

I rapporten fra mars i fjor til februar i år har FHI undersøkt hvor stor andel i ulike innvandrergrupper det er som tester seg, bekreftet smitte og innleggelse og dødsfall etter fødeland for personer bosatt i Norge.

FHI ga ut en tilsvarende rapport i desember i fjor, og oppdateringen bekrefter tidligere funn, nemlig at koronapandemien i Norge har rammet utenlandsfødte hardere enn den øvrige befolkningen.

Personer født i utlandet har oftere påvist smitte og blir oftere innlagt med covid-19.

– Positive funn

Det mest positive i rapporten er ifølge FHI at andelen som er testet blant utenlandsfødte økte betydelig i desember 2020 og januar 2021.

– Det har gått fra en tendens der utenlandsfødte tester seg litt mindre, til at det er de som tester seg mest, sier avdelingsdirektør for forskning og analyse i FHI, Thor Indseth.

– Det gjelder særlig en del av de gruppene som vi har vært mest opptatt av at bør teste seg, for eksempel personer fra Somalia og Pakistan.

Indseth tror frivillige organisasjoner og ressurspersoner som har jobbet iherdig med å få folk til å teste seg i områder med høyt smittetrykk, kan ha hatt en positiv påvirkning.

– Det er gjort ganske mye for å senke terskelen for testing, ved drop-in teststasjoner, på Stovner har man hatt dør til dør-aksjon. Det er gjort ganske mange tiltak rundt omkring, sier Indseth.

Dermed ligger nå andelen som er testet noe høyere blant utenlandsfødte enn blant norskfødte, det vil si 16 mot 34 prosent.

Betydelig flere tester positivt

Andelen av de testede som tester positivt for korona er betydelig høyere blant utenlandsfødte enn blant norskfødte – 5,9 prosent utenlandsfødte mot 2,1 prosent norskfødte.

Hva som er årsaken til dette, kan FHI foreløpig si lite om.

– Det er noe vi har tenkt til å se nærmere på. Vi har ventet på individdata på inntekt og ting som kan gi oss informasjon om trangboddhet og utdanning. Og nå har vi jo fått det fra SSB, men det tar litt tid før det kommer. Det er ganske ressurskrevende analyser, forklarer Indseth.

Innlagt på sykehus



Det er stor variasjon mellom ulike fødelandsgrupper både når det gjelder smitte, innleggelser, andel testet og andel av de testede som er positive.

Blant personer født i Norge har om lag 43 av 100 000 vært innlagt med covid-19, mens så mange som 134 av 100 000 med fødeland utenfor Norge har vært innlagt på sykehus.

Personer med fødeland Pakistan, Somalia, Irak, Tyrkia og Afghanistan ligger høyt både for andel som er innlagt, og andel av de testede som er positive, konkluderer FHI.

Rapporten gir ikke noe klart svar på årsakene til forskjellene mellom norskfødte og utenlandsfødte, om det for eksempel kan skyldes forskjeller i inntekt, utdannelse, botid og trangboddhet.

Flere i respirator

I rapporten blir det understreker at tallene for død og behov for pustestøtte i form av respirator er små og må tolkes med varsomhet. Utenlandsfødte er overrepresentert for respirator og noe underrepresentert for død.

Antallet i Norge som har fått pustestøtte i form av respiratorbehandling for covid-19 er heldigvis lavt, kommenterer FHI, det samme gjelder antall døde.

Det er en større andel av personene som er født i Afrika og Asia som har fått respiratorbehandling enn i befolkningen ellers.