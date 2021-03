Johnson & Johnson-vaksine får grønt lys av EUs legemiddeltilsyn

EUs legemiddeltilsyn (EMA) anbefaler som ventet at Johnson & Johnsons koronavaksine godkjennes for bruk i EU.

Det er forventet at EU-kommisjonen følger EMAs anbefalinger, og gir vaksinen en endelig godkjenning i EU. Det er også ventet at det norske Legemiddelverket gir den tommel opp for bruk i Norge.

Vaksinen er den fjerde som blir godkjent for bruk i EU og Norge. I motsetning til de tre andre koronavaksinene som har blitt benyttet i Norge, så gis Johnson & Johnson-vaksinen kun i én dose.

Kliniske tester har vist at vaksinen kan være opptil 72 prosent effektiv, skriver New York Times.

EU har inngått en avtale om å få levert 55 millioner doser av vaksinen i andre kvartal, hvorav 900.000 av disse vil gå til Norge.

Positiv

Steinar Madsen fra Legemiddelverket beskriver det som å være en stor fordel at vaksinen kun gis i én dose.

FORNØYD: Medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det gjør rett og slett at man får veldig mye mer ut av dosene, ved at man kan vaksinere flere. Hvis Norge får 900.000 vaksiner med Johnson & Johnson, kan vi vaksinere 900.000 mennesker istedenfor 450.000, sier han.

Vaksinen har også et annet heldig særpreg.

– Den kan lagres i kjøleskap, og er derfor lettere å distribuere enn andre vaksiner, forteller Madsen.

Mulige forsyningsproblemer

Produsenten av vaksinen har imidlertid varslet at forsyningsproblemer kan gjøre det vanskelig å levere alle vaksinene i andre kvartal innen utgangen av juni.

Ifølge Reuters sa en høyt plassert EU-kilde at produsenten ikke mener det er umulig å nå målet, men at utfordringer med leveranse av ingredienser og utstyr satte selskapet under press.

FHI har også sagt at de ikke har fått noe tydelig svar fra Johnson & Johnson om når vaksinen vil ankomme Norge. Til Aftenposten sier overlege i FHI, Sara Viksmoen Watle, at den første dosen tidligst vil komme i april.