– Vi har hatt de strengeste restriksjonene i Europa, så det er litt overraskende at folk er så fornøyde

En TV 2-undersøkelse viste nemlig at de øverste idrettslederne tilsynelatende har solid støtte hos ledelsen i flere av de største særidrettsforbundene og idrettskretsene i landet.

Og det etter et år hvor konfliktene og utfordringene i norsk idrett har vært mange.

Flertallet mente også at «passelig mye» av både topp - og breddeidretten hadde blitt stengt ned.

– Jeg er litt overrasket. Samtidig vet alle hvor krevende denne situasjonen har vært. Men samtidig så er det, uten tvil, Norge som har hatt de strengeste restriksjonene innen idrett i Europa. Så på den måten er det litt overraskende at folk er så fornøyde. Samtidig tror jeg det er forståelsen for hvor krevende det har vært for alle som ligger til grunn for det, sier Jørgensen.

– Det har vært mange drakamper og stor frustrasjon

Interesseorganisasjonen hun leder, Toppfotball Kvinner, har, som alle andre, hatt noen utfordrende 12 måneder etter at Norge stengte ned første gang.

Nylig har blant annet seriestarten i Toppserien blitt utsatt, frafallet i bredden har tiltatt, og lagene som konkurrerer i Europa har hatt svært utfordrende forberedelser.

– Det har vært en helt ekstrem situasjon. Veldig krevende. Det har det for så vidt vært for alle. På den andre siden er vi veldig glade for at vi har klart å opprettholde aktivitet i store deler av året likevel. Men det har vært krevende, og vi ser egentlig ikke de langsiktige konsekvensene av de tiltakene vi har vært gjennom ennå. Det er en sterk bekymring spesielt for frafallet i bredden og hvordan vi skal få tilbake alle vi har mistet. For det er ikke tvil om at vi har mistet mange i det året som har gått. Og ekstra sårbare er vi kanskje på kvinnesiden, sier Jørgensen.

TV 2-ekspert Mads Kaggestad pekte på at «nordmenn marsjerer veldig i takt og er kjent for å være lydhøre for myndighetenes beslutninger» som en grunn for resultatene i undersøkelsen.

Den oppfatningen deles av Jørgensen.

– Vi er et lojalt folkeslag og har generelt veldig stor tillit til myndighetene våre. Jeg tror også at vi tar mange av diskusjonene og misnøyen på bakrommet. Det har vært mange drakamper underveis og stor frustrasjon. Og det er det fremdeles. Særlig blant bredden, som vi er veldig bekymret for. Å sette en karakter nå er helt umulig, for vi ser ikke konsekvensene ennå. Kanskje vi kan sette karakter på både idrettspresidenter og kulturministre først om et år eller to, sier hun.

– Vålerenga og Lillestrøm har hatt en umulig oppgave internasjonalt



På torsdag kom det frem at Toppserien, samt 1.divisjon for kvinner og de tre øverste nivåene for herrene, planlegger å starte sesongen 1.mai-helgen.

Kvinnene skulle opprinnelig ha startet opp neste helg, mens herrene hadde satt 5.april som sesongstart.

Vålerenga kvinner røyk i februar ut av Champions League i sekstendelsfinalen mot Brøndby, mens Lillestrøm måtte gi tapt for Wolfsburg i åttedelsfinalen onsdag.

– Er norsk kvinnefotball fornøyd med måten idretten har blitt styrt på det siste året?

– Stort sett er vi fornøyde. Det var ekstremt krevende og frustrerende for oss at vi ikke kunne starte opp fordi forutsetningene våre er annerledes enn i mange andre idretter. Men vi har hatt gode prosesser med Norges Fotballforbund (NFF) som har gjort at vi har klart å starte opp. Den største frustrasjonen nå handler om de internasjonale konkurransene, der våre lag overhodet ikke har hatt mulighet til å konkurrere på like vilkår. Både Vålerenga og Lillestrøm har hatt en umulig oppgave internasjonalt på grunn av restriksjonene Norge har hatt. Det er frustrerende, sier Jørgensen.