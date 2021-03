Vinteren har det siste døgnet gjort comeback flere steder i landet. Kraftig snøfall på Østlandet har skapt tildels store problemer i trafikken.

Tunge kjøretøy med for dårlig dekkutrustning er dessverre noe vi ser mye av. Og i dag har mange fått problemer.

Ett eksempel er vogntoget som i dag fanget oppmerksomheten til Statens vegvesens kontrollører:

Hadde store problemer

– Vi har nå stoppet et litauisk vogntog på riksvei 22 retning Fetsund. Vogntoget hadde store problemer med styring og framdrift på flat bakke. Dårlige dekk foran, ikke lovlig merkede dekk på drivaksel. Var på vei til Danmark, kom fra Ålesund. Ble pålagt å legge på kjetting og tatt med til trafikkstasjon for ytterligere kontroll, melder Thor Kristian Ringstad fra Utekontroll øst.

Det er nettstedet Tungt.no som først skrev om denne episoden. Det hører forresten også med til historien at det er svært flatt der vogntoget ble stoppet. Likevel hadde det altså store problemer.

Nye regler om merking

1. november i fjor ble det innført nye regler for dekkutrustningen på tunge kjøretøy. Dekk på styrende foraksel og drivhjul på tunge kjøretøy nå må være merket med det såkalte alpesymbolet. Løpehjul og tilhenger vil fortsatt ha et minstekrav om M+S-merking (mud and snow). Krav til mønsterdybde er minimum 5 millimeter på samtlige hjul.

Vogntoget fra Litauen hadde altså ikke lovlige dekk på drivakselen. Dermed får det heller ikke kjøre videre før disse er byttet - og øvrig dekkutrustning oppfyller norske krav. Først da kan det fortsette på turen mot Danmark.

