FHI stanser bruken av AstraZeneca – dette betyr det Norge

Norske myndigheter ble tatt på senga av at Danmark stanset bruken av AstraZeneca-vaksinen av frykt for dødelige bivirkninger.

Danmarks helseminister slapp bomben i form av en Twitter-melding like før klokken 10.30, torsdag formiddag.

En liten halvtime etter satt både FHI og Legemiddelverket i møte.

Klokken 14.00 holdt de pressekonferanse om hva dette betyr for Norge sin del. Flere norske byer har allerede valgt å stanse bruken av AstraZeneca-vaksinen.

– Ingen enkel beslutning

Der ble det klart at Norge følger etter Danmark og en rekke andre europeiske land.

– Vi stanser bruken av AstraZeneca i Norge. Vi gjør det for å sjekke om det er en sammenheng mellom blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, sier smitteverndirektør i FHI Geir Bukholm.

Det er ikke kjent hvor lang pausen vil være. I Danmark har myndighetene uttalt at de vil ta en ny avgjørelse om to uker.

Bukholm understreker at det ikke finnes data på at det foreligger noen sammenheng, men at de gjør dette av et forsiktighetsprinsipp.

– Dette er ingen enkel beslutning å ta. Dette innebærer ikke at vi fraråder bruk av AstraZeneca-vaksinen fremover. Det er en vaksine som i utgangspunktet har god dokumentasjon, sier Bukholm.

Fører til forsinkelser

Pausen i bruken av den britiske vaksinen vil føre til noen forsinkelser for vaksineringen i Norge.

– Hastigheten på vaksineringen i Norge vil gå ned. AstraZeneca er en betydelig del av vaksinasjonsprogrammet i Norge. Vi har også fått melding om at vi får litt reduserte leveranser fra AstraZeneca de neste ukene, og denne pausen vil jo medføre noen forsinkelser i vaksinasjonsprogrammet, sier smitteverndirektøren.

Totalt 121.820 nordmenn er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen så langt.

Bukholm sier til TV 2 at det er de internasjonale dataene som nå gjør at Norge setter vaksinasjonen på pause. Han understreker at bivirkningene er ekstremt sjeldne, men alvorlige.

Noen tilfeller i Norge

Det er noen meldte tilfeller av blodpropp kort tid etter koronavaksinasjon i Norge. Dette er hovedsakelig hos eldre der det ofte i tillegg er annen underliggende sykdom.

Legemiddelverket går nå nøye gjennom alle meldte mistenkte bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinen og andre koronavaksiner.

I tillegg vil vi undersøke om det er tilfeller av blodpropp etter vaksinasjon som ikke er meldt, og ber helsepersonell som mistenker en slik sammenheng om å melde så snart som mulig.

- Vi ser også på om vi finner signaler på at det er en økning i helseregistrene av enkelte tilstander som kan tenkes å være bivirkninger, sier Bukholm.