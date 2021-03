Åpner opp om morens bortgang: – Satt ved sykeleiet med munnbind

I januar kom meldingen om at Jonas Gahr Støre sin mor, Unni Gahr, hadde sovnet inn 89 år gammel. Da hadde hun tilbrakt flere år på sykehjem med demens.

Samtidig måtte Arbeiderpartiets leder forsvare dårlige målinger, og koronasituasjonen gjorde heller ikke ting lettere. I helgens God kveld Norge åpner han opp om den spesielle tiden for Dorthe Skappel.

– Det var en veldig rar tid. Jeg satt ved både faren min og moren min sine dødsleier med fire års mellomrom, sier Gahr Støre.

Farens hans, Ulf Jonas Støre, gikk bort i januar 2017.

– På samme dag fire år etter så begynte moren min sin siste reise. Den uka husker jeg var veldig spesiell. Det var veldig mye av meg i mediene fordi vi hadde dårlige meningsmålinger, også satt jeg samtidig ved hennes sykeseng og visste at det var en nedtelling, forteller partilederen.

NÆRT FORHOLD: Jonas og moren Unni hadde et nært forhold. Foto: privat

Lukket døra til alt utenfor

Gahr Støre forteller at han var uberørt av det som sto i avisene, og så veldig mye fra utsiden.

– For jeg satt i dette mektige øyeblikket. Jeg var veldig nær moren min, og var preget av at nå skulle jeg være fullt og helt ved det sykeleiet. Da lukker jeg døra til det som er utenfor, sier han alvorlig.

Koronasituasjonen gjorde det vanskelig for Gahr Støre å møte moren de siste månedene før hun gikk bort.

– Det spesielle med det var at det var flere uker hvor jeg ikke kunne besøke henne. Hun satt alene, og jeg har noen bilder hvor jeg står utenfor et vindu og vinker inn til henne. Det måtte jeg bare stoppe med for det gjorde ting mye verre, minnes han.

UTENFOR: Jonas står utenfor vinduet til moren og vinke inn. Det måtte han slutte med da alt bare ble mye verre. Foto: privat

Takker sykepleierne

Politikeren ønsker å berømme personale på Cathinka Guldberg-hjemmet ved Lovisenberg sykehus i Oslo.

– De var utrolig flinke til å ta hensyn til de som bodde der og oss pårørende, så langt det var mulig. De klarte å holde smitten ute. Jeg satt ved sykeleiet til moren min med munnbind på, forteller Gahr Støre.

På landsmøtet til Arbeiderpartiet i 2019 fortalte Gahr Støre at moren var dement. Til Dorthe Skappel sier han at han var redd for at det var slik moren skulle bli husket.

– Jeg tenkte lenge på om det var dette jeg ville huske. «Er det slik hun vil stå igjen for meg nå?». De siste årene og den siste tiden, sier han.

Men slik ble det ikke.

– Etter at hun har gått bort så tenker jeg at det er et mye større bilde som kommer. Nå kommer hele livet. Jeg var veldig nær henne og nå kommer det bilder fra barndommen, sier han.

KORONATELT: Jonas fikk til slutt møte moren takket være gode smittevernstiltak på sykehjemmet. Foto: privat

Nærhet helt til slutten

Han mener at demens er den neste store folkesykdommen.

– Det kommer til å bli det store tallet i vår folkehelse at mennesker lever med demens, også har du de pårørende, og de utenfor der igjen. Så flere tusen mennesker er berørt, forklarer Gahr Støre.

– Det er veldig mye vondt knyttet til det for de som blir berørt. Man opplever at man mister de rundt seg.

For hans mor var det en utvikling som gikk over 10-15 år.

– De siste årene så var det slik at hun kjente meg igjen, men begynte å miste språket. Allikevel så var det en type nærhet. Helt på slutten, de siste dagene hvor det handlet om å holde hånden, og du vet at de hører men kanskje ikke ser, så opplevde jeg at det var en kontakt, minnes Gahr Støre.

MØTER DORTHE: Jonas møter Dorthe Skappel i helgens God kveld Norge. Foto: Kristoffer Arnesen

