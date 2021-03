Spillerkrise for kveldens Molde-motstander: – Vi har bare elleve utespillere tilgjengelig

I kveld fortsetter Europa-eventyret til Molde. La Liga-laget Granada er naturligvis store favoritter mot «lilleputten» fra Norge, men fra Spania kommer det rapporter som bør gi Molde-gutta optimisme.

Ifølge Granada-trener Diego Martínez har han nemlig bare elleve utespillere å velge i til kveldens kamp mot Molde.

– Tre av dem er i tillegg usikre, så vi har med tre fra juniorlaget og tre målvakter. Det vil være enkelt å velge selve laget. Samtidig vil denne runden bli tøff, sier Martínez på pressekonferansen i forkant av det første av to oppgjør i Europa League-åttedelsfinalen.

Det er fra før kjent at trioen Germán Sánchez, Ángel Montoro og Yangel Herrera soner karantene mot Molde. Disse har startet henholdsvis 18, 13 og 17 av Granadas 26 kamper i årets La Liga.

Ifølge den spanske avisen ElDesmarque er i tillegg Carlos Neva, Luis Milla, Alberto Soro, Darwin Machís, Luis Suárez og Neyder Lozano neppe med i kveld grunnet skader. Fire av disse har startet over halvparten av årets seriekamper, blant annet Carlos Neva med sine 20 kamper.

På toppen av dette er ikke spillere som Fede Vico, Adrián Marín, Joaquín Marín «Quini» registrert for spill i Europa League i år. Disse har startet henholdsvis 4, 2 og 2 kamper i årets La Liga.

– Men vi må prestere opp mot beste. Og når vi gjør det, så vet vi at vi kommer til å prestere opp mot vårt beste, sier Diego Martínez.

Slo ut Napoli sist

Molde-trener Erling Moe ofrer nok ikke skadesituasjonen i Granada mange tankene. Selv må han blant annet klare seg uten viktige A-lagsspillere som Kristoffer Haraldseid, Fredrik Sjølstad, Etzas Hussain og Ola Brynhildsen i kveld.

– Jeg vet at Granada har respekt for oss, men den går tilbake den andre veien. Vi møter et fantastisk godt fotball-lag, sier Erling Moe.

Granada slo for eksempel ut den italienske storklubben Napoli i 16-delsfinalen. I det siste oppgjøret der, startet hele åtte av dem avisen ElDesmarque tror starter kveldens oppgjør. Blant dem stjernespilleren Jorge Molina.

– Et lag som slår ut Napoli må du bare ha stor respekt for. Samtidig tror jeg det lar seg høre at vi slo ut Hoffenheim. Vi tar selvsagt med oss den godfølelsen, sier Eirik Ulland Andersen.

Sist et lag fra Norge tok seg til kvartfinalen i en av Europas gjeveste turnering var Rosenborg i 1996/1997-sesongen. I Europa League har aldri et norsk lag klart det.

– Det er klart det vil være en enorm prestasjon av Molde om de klarer det. Nå har jo jeg hukommelse som en gullfisk på sine ting, men jeg kan ikke skjønne annet enn at det må være den historisk beste prestasjonen til Molde dersom de klarer det, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen før kveldens oppgjør.