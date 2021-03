Politiet måpte da de låste opp verktøykassa: – Ekstremt barbarisk

Fire menn er dømt for drap etter at et vennepar fra Brisbane ble låst inne i en verktøykasse og dumpet i sjøen.

I tre uker har rettssaken mot Stou Daniels (21), Trent Michael Thrupp (22), Davy Malu Junior Taiao (21) og Waylon Ngaketo Cowan Walker (21) pågått i Brisbaines høyesterett.

Samtlige menn har nektet for å ha noe med drapene å gjøre, skriver The Guardian.

Mens Thrupp, Daniels og Taiao tirsdag ble dømt for tortur og forsettlig drap, ble Cowan Walker dømt for uaktsomt drap.

Likene av venneparet, Cory Breton (28) og Iuliana Triscaru (31), ble funnet først en måned senere, druknet eller kvelt i innsjøen Scrubby Creek i Logan i Queensland.

DREPT: Iuliana Triscaru og Corey Brenton. Foto: Politiet

Rettssaken mot den kriminelle kvartetten varte i tre uker, og det tok juryen kun to timer å komme til en avgjørelse.

Ingen av mennene reagerte eller sa noe da dommen mot dem ble lest opp én etter én i den fullsatte rettssalen.

Overfalt og kneblet

Det var 24. januar 2016 at Breton og Triscaru ble lurt inn i et hus i Kingston, etter en krangel om narkotika og tysting.

Der ble de overfalt og kneblet, og tvunget inn i en stor verktøykasse.

Etter å ha låst Breton og Triscaru inni den, og drillet pustehull i den, ble verktøykassa lempet på lasteplanet til en bil og kjørt i hui og hast til innsjøen.

Gjerningsmennene festet betongblokker til verktøykassa og dumpet den i innsjøen Scrubby Creek.

På videoopptak fra bomstasjoner langs veien, ble det i retten vist frem en grønn Toyota Hilux som kjørte på Logan Motorway i retning innsjøen med en stor kasse på lasteplanet.

Først 11. februar, da politiets dykkere undersøkte innsjøen på jakt etter det savnede venneparet, ble likene funnet.

BLE FILMET: Gjerningsmennenes grønne Toyota Hilux. Foto: Politiet

Gjemte offerets bil

Fra før har syvbarnsmoren Ngatokoona Mareiti (40) blitt dømt til ni års fengsel for medvirkning til drap.

Mareiti var til stede i huset da paret ble torturert og låst inn i verktøykassa.

Hun har innrømmet at hun forsøkte å skjule Corey Bretons bil etter drapet.

Hun skal også ha løyet til Bretons bekymrede familie og sagt at de ikke skulle bekymre seg for ham, samt skrubbet huset rent etter at verktøykassen var dumpet i innsjøen.

«Ufattelig barbarisk»

Under rettssaken fortalte aktor David Meredith ifølge 9News at paret enten døde av kvelning eller drukning, men at det var umulig å avgjøre dette siden likene var ille tilredt da de ble funnet.

Ifølge politibetjentene på stedet, skal de ha reagert med vantro da de åpnet verktøykassa.

– Politibetjentene bare måpte, sa aktor, og kalte drapene «ufattelig barbariske» og «ekstremt ondsinnet».

– Hvis du plasserer noen i en låst verktøykasse, og senker den i vannet, så har du kun ett mål, og det er å drepe, sa han før dommen falt.

Straffeutmålingen blir forkynt overfor gjerningsmennene 15. mars.