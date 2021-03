Prins William bryter stillheten etter rasisme-beskyldning

GOD KVELD NORGE (TV 2): Prins William uttalelser seg for første gang etter brorens intervju med Oprah Winfrey.

William og Kate viste seg offentlig for første gang siden det omstridte intervjuet til broren Harry og hertuginne Meghan under et skolebesøk i London, torsdag.

Prins William og hertuginne Kate på offentlig skolebesøk, torsdag. Foto: REUTERS

Her forteller William til Sky News at han tar sterkt avstand fra rasismepåstandene som har svirret de siste dagene.

– Vi er absolutt ikke en rasistisk familie, sier William.

Har ikke snakket med Harry

Tronarvingen opplyser også om at han ikke har snakket med sin bror etter Oprah-intervjuet, søndag.

– Men jeg har planer om å gjøre det, forteller han.

Beskyldingene om rasisme i det britiske kongehuset kom etter intervjuet med Oprah Winfrey, hvor hertuginne Meghan fortalte at et medlem av kongefamilien skal ha vært bekymret for hvor mørk hud det første barnet deres, Archie, ville få.

Blir tatt på alvor

Tirsdag kom kongehuset i Storbritannia, på vegne av dronning Elizabeth, med en offentlig uttalelse om intervjuet til Harry og Meghan.

– Hele familien er lei seg over å få høre det fulle omfanget av hvor vanskelig de siste årene har vært for Harry og Meghan, sier de i uttalelsen.

UTTALELSEN: Dette sier Buckingham Palace. Foto: Buckingham Palace

Buckingham Palace skriver også at rasismebeskyldningene blir tatt på alvor.

– Problemene som har blitt tatt opp, særlig det som gjelder rase, er urovekkende. Selv om minnene kan variere, blir det tatt veldig seriøst og vil bli tatt opp i familien privat, uttaler de.

I etterkant av intervjuet sa Winfrey til CBS mandag at verken dronning Elizabeth (94) eller prins Philip (99) var en del av samtalen om Archies hudfarge. Winfrey sa videre at det var viktig for prins Harry å få fram dette.