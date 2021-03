Flere norske byer pauser bruken av AstraZeneca-vaksinen

Stavanger, Bodø, Tromsø, Trondheim og Bergen har allerede bestemt seg for å følge etter Danmark og pauser bruken av vaksinen.

Torsdag formiddag kom nyheten om at Danmark pauser bruken av AstraZeneca-vaksinen etter at flere personer har fått blodpropp.

FHI og Legemiddelverket sitter nå i møter, og har kalt inn til en pressekonferanse klokken 14.00 torsdag.

Følger etter

Men allerede nå har flere norske byer valgt å følge etter Danmark, og setter bruken på pause.

Trondheim avventer mer informasjon fra Legemiddelverket og nasjonale myndigheter, bekrefter prosjektleder Helge Garåsen til Adresseavisen torsdag ettermiddag.

Disse byene setter vaksinen på pause Stavanger Trondheim Tromsø Bergen Bodø Sandnes

Listen oppdateres fortløpende.

Helsesjef Runar Johannessen opplyser til Stavanger Aftenblad at Stavanger kommune også pauser bruken. Det samme gjør Sandnes, ifølge Sandnesposten.

– Aldri opplevd før

Også i Bodø har de stanset bruken av vaksinen.

– Jeg har aldri opplevd at man har stoppet en vaksine på denne måten før. Det er riktig å gjøre dette nå til man får mer dokumentasjon på hva som har skjedd. Vi har tiltro til at FHI undersøker saken nøye og gir kommunen klare føringer, sier smittevernlege Kai Brynjar Hagen til TV 2.

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i Bergen sier at meldingene fra Danmark er alvorlige.

– Meldingene fra Danmark er såpass alvorlige at Legemiddelverket og FHI har et møte allerede i formiddag. Da pauser vi vaksinasjonen for å vente på deres konklusjon, sier Hansen til avisen.

394 bivirkninger

Ifølge Legemiddelverket var det per 8. februar registrert 394 bivirkninger av Astra-vaksinen, 15 av dem var alvorlige.

En av de mest vanlige symptomene har vært hodepine, svimmelhet, nummenhet og søvnighet.

Det er også registrert mange symptomer med muskelsmerter, leddsmerter og ryggsmerter.

Vaksienprodusenten sier til NTB at pasientsikkerhet er deres høyeste prioritet.

– Tilsynsmyndighetene har tydelige og strenge effektivitets- og sikkerhetskrav for godkjenning av alle nye legemidler, og det inkluderer vår vaksine. Vaksinens sikkerhet er blitt studert omfattende i kliniske tredjefasestudier, og fagfellevurdert data bekrefter at vaksinen generelt tolereres bra, skriver AstraZeneca i en kommentar til NTB.

