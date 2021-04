En tur på butikken skulle endre alt for Manchester United-legenden

Et hjem, en gateadresse og en seng å sove i er en selvfølge for de fleste av oss. Men ikke for Terry Beckett. I lang tid var det å finne en plass å sove hverdagens største bekymring for 34-åringen. Så møtte han tidligere Manchester United-spiller Lou Macari.

– Lou er fantastisk. Jeg har aldri hatt et hjem før dette. Dette er min siste mulighet. Jeg har ikke noe annet sted å dra, sier Beckett.

Takket være Macari har Beckett nå sin egen hjemmeadresse. Inne i et forlatt varehus i Stoke-on-Trent, nærmere bestemt Regent Road, har Beckett og 49 andre beboere fått sitt eget hjem. Åtte kvadratmeter, en seng og en TV-skjerm.

– Regent Road nummer 8, det er mitt hjem, sier Beckett stolt, med en tydelig rørt Macari i bakgrunnen.

STOLT: Terry Becket viser stolt fram sitt hjem i Regent Road. Foto: Olof Andersson

Opplevelsen som endret alt

I løpet av en livslang karriere innen fotball, både som spiller, manager og ekspert, har Macari levd et travelt liv. Over 400 kamper for Manchester United, manager for blant andre West Ham, Stoke og Celtic, ekspert for MUTV og Sky Sports. 71-åringen har stort sett hatt nok med seg selv.

– Jeg gjorde ingenting for hjemløse da jeg holde på med fotballen, jobben tok opp all min tid. Før jeg begynte med dette tenkte jeg på hva jeg noen gang hadde gjort for andre mennesker og jeg kom fram til at jeg aldri har gjort noe.

Men det skulle en lunsjpause i 2016 endre på.

ENDRET ALT: Et møte med hjemløse i 2016 ble starten på en helt spesiell reise for Lou Macari. Foto: Olof Andersson

– Det hele startet med at jeg skulle kjøpe lunsj på et kjøpesenter i Stoke. Da jeg kom dit så jeg så mange hjemløse mennesker, forteller Macari og fortsetter:

– Jeg tenkte på dem da jeg dro hjem. Den samme kvelden leste jeg i lokalavisa at det var over 100 hjemløse i byen, så jeg bestemte meg for å dra tilbake til senteret for å se hvor mange som var i det området. Det første som møtte meg da jeg gikk ut av bilen var ti mennesker som sov utenfor et inngangsparti. På den andre siden av veien var det fem eller seks andre som sov på gaten.

Vel hjemme klarte ikke Macari å slutte å tenke på alle de menneskene han hadde sett. Så bestemte han seg for å ta saken i egne hender.

– Som tidligere Manchester United-spiller og Stoke-manager har jeg en del kontakter. Jeg fikk hjelp til å finne en tom bygning og fikk dermed disse menneskene bort fra gata. Så fort de hadde tak over hodet visste jeg at jeg kunne gi dem mat, fordi jeg visste at menneskene i denne byen er generøse, forklarer han.

Og det tok ikke lang tid før donasjonene strømmet inn. Ukentlig mottok Macari penger, klær og mat fra mennesker som ønsket å hjelpe til. Plutselig hadde byens hjemløse et sted å gå til.

The Macari Centre

Det lille lokalet Macari hadde funnet ble raskt en snakkis blant de hjemløse i Stoke og da koronaviruset traff England i mars i fjor huset Macari nesten 50 mennesker.

– På grunn av viruset fikk vi beskjed fra bystyret om at vi måtte flytte, da det var vanskelig å overholde smittevernreglene. Da fikk jeg det travelt med å finne et nytt sted de kunne være, sier Macari.

Løsningen ble en forlatt lagerbygning i Regent Road, en bygning som har et areal på størrelse med en fotballbane. Det ga Macari en ny ide.

STOR PLASS: Totalt har huser The Macari Centre 50 hjemløse. Alle har de fått sitt eget pod-hus. Foto: Olof Andersson

– Vi gikk fra en liten, overfylt plass, til denne store bygningen. Nå har vi fått satt inn pod-hus. På den måten får de som bor her en følelse av at de har et eget hjem, samtidig som vi kan overholde smittevernreglene, forklarer 71-åringen.

Mens han viser oss rundt blir Macari stadig avbrutt av mennesker som kommer innom for å ta en titt på det nye lokalet.

– Wow, dette er helt utrolig. Det er paradis sammenlignet med den gamle plassen, utbryter en parkeringsvakt, før han snur i døra når han ser TV 2s kamera.

– Du kommer til å bli en stjerne i Norge nå, roper Macari, mens parkeringsvakten flirende tusler tilbake til jobben.

– Folk vil ikke hjelpe oss

Tilbake på rundturen er stemningen god, også blant beboerne. Nesten samtlige stopper gladelig opp for en prat og det er tydelig at alle kjenner alle. Utenfor pod nummer 5 møter vi Tommy Preston. Han har bodd hos Macari siden oppstarten i 2016.

– Jobben han gjør er fantastisk. Folk vil vanligvis ikke å hjelpe oss. Vi har store problemer i livet og at Lou hjelper oss er utrolig, sier Preston.

Mens vi prater med prater med Preston blir vi avbrutt av en annen beboer, Michael Donovan. Han er av det livlige slaget og forteller ivrig om hvordan han havnet her.

– Jeg var sammen med en dum dame, så forelsket jeg meg i datteren hennes og hun forelsket seg i meg, sier Donovan, før han må ta en liten tenkepause.

– Det hørtes jævlig feil ut, utbryter han, før han og Macari bryter ut i latter.

GOD STEMNING: Til tross for at han har levd et hardt liv sitter smilet stadig løst for Michael Donovan (t.v). Her står han sammen med Lou Macari, som han vanligvis bare kaller «pappa». Foto: Olof Andersson

Felles for samtlige som bor på The Macari Centre er at de har havnet utenfor samfunnet. Noen sliter med rus, andre med kriminalitet eller psykisk helse, men i den provisoriske gaten i lagerlokalet i Regent Road er de alle en del av sitt eget lille samfunn. Man kan se at noen av dem har levd tøffe liv, mens enkelte ser ut som helt «vanlige» mennesker.

Lee Dowling er en av dem. Han har slitt med mentale helseproblemer, men kan fortelle at tiden hos Lou har hjulpet han ut av mørket.

– Foreldrene mine kastet meg ut og før jeg kom hit gikk jeg fra sofa til sofa. Her har man sin egen plass man kan gå til om man trenger ro og man får alltid hjelp dersom man trenger det, forteller Dowling.

Nå bor han i pod nummer 25, der han studerer, lager musikk og drømmer om å komme seg tilbake til samfunnet.

AKTIV: Lee Dowling har lenge slitt med mentale helseproblemer, men har fått en opptur etter han kom til The Macari Centre. Nå holder han seg aktiv med studier og musikk. Foto: Olof Andersson

– Bedre enn tre poeng

– Hjemløse er ikke alltid det folk tror de er. Det er ikke bare heroinmisbrukere eller alkoholikere, det er så mange forskjellige, triste historier. Etter jeg begynte med dette har jeg endret mitt syn hjemløse, sier Macari.

Blant de hjemløse er det tydelig at Macari har en stor stjerne, og Manchester United-legenden er på fornavn med samtlige.

– Etter at jeg begynte å jobbe her har jeg sagt til kona mi at jeg har fått flere barn. Det er flere her inne som kaller pappa, selv om jeg ikke er faren deres, smiler han.

Han anslår at han har huset mellom 3-400 hjemløse siden oppstarten i 2016. Flere av dem har kommet seg tilbake til en normal hverdag.

– Når folk forlater dette stedet og kommer seg tilbake i samfunnet er det bedre enn tre poeng på en søndag, ler Macari og fortsetter:

– Jeg har sett flere som har kommet seg på fote igjen etter å ha vært hos oss. Noen har til og med giftet seg og fått seg familie. Jeg kan bare gjøre så mye. Jeg kan hjelpe med mat, klær og en seng, men den harde jobben må de gjøre selv. De må ha et ønske om å klare det.