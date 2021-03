Seriestarten utsettes til første helgen i mai

Det bekrefter Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding torsdag.

Dermed utsettes seriestarten for kvinnene fra den opprinnelige oppstarten 20. mars. Herrene skulle startet 5. april og utsettes dermed en snau måned.

Avgjørelsen har NFF tatt i samråd med Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner og Divisjonsforeningen.

– Vi har stor forståelse for at i en krevende situasjon med økende smitte i deler av landet at fotballen må være med å redusere reiseaktivitet. Vi utsetter derfor all seriespill til mai. Dialogen med myndighetene er god, men signalene vi har mottatt går tydelig i en retning om at det er for tidlig å åpne opp. For å skape forutsigbarhet tar derfor fotballen dette nå til etterretning og utsetter oppstarten. Under rådende omstendigheter kommer opprinnelig oppstart for tidlig, sier leder av NFFs konkurranseavdeling, Nils Fisketjønn til fotball.no.

Årets seriekamper vil altså spilles i et kortere tidsrom, og gjennomføringen av sesongen vil dermed bli mer krevende.

Fisketjønn opplyser at det den kommende uken vil bli vurdert nærmere detaljer rundt seriespillet, sluttspill, kvalifiseringsspill og NM skal kunne gjennomføres.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja berømmer fotballen for avgjørelsen om å utsette seriestarten.

– Jeg vil gi honnør til fotballen for å ta samfunnsansvar. Vi har hatt fortløpende god dialog med idretten, og jeg er glad for at Norges fotballforbund har funnet en løsning for å flytte seriestarten i toppfotballen. I situasjonen vi står i så viser det både ansvarlighet, og bidrar til økt forutsigbarhet for klubbene. Vi er mange som gleder oss til seriestart, men det er likefullt viktig at vi får og holder smitten under kontroll, og dagens beslutning viser at idretten fortsetter å ta ansvar, slik de har gjort helt siden pandemien traff Norge i fjor, sier Raja i en uttalelse.

Onsdag opplyste Fisketjønn til NTB at en eventuell utsatt sesongstart ble diskutert med interessegrupperingene, men at en beslutning ikke var fattet på daværende tidspunkt.

Avgjørelsen skulle komme i løpet av uken, og kom altså torsdag formiddag.

Det er foreløpig uvisst hvordan det blir med treningskamper i Norge frem mot seriestarten.