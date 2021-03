Lars var i toppform etter å ha fått vaksine – så smalt det plutselig

Den 38 år gamle sykepleieren er veldig glad for å ha fått vaksinen, men vil oppfordre andre til å være forberedt på at den kan gi kraftige bivirkninger.

Tirsdag klokken 14.25 fikk sykepleier Lars Mørch Aaen (38) AstraZeneca-vaksinen. Etter 20 minutters observasjon kjørte han hjem, hvor han lagde middag til familien og var med sønnen på fotballtrening.

– Jeg følte meg kjempepigg, men like før klokken 23 smalt det plutselig. Jeg begynte å skjelve og hakke tenner. Feberen gikk i taket. Det føltes som om hodet skulle eksplodere, jeg hadde muskelsmerter i hele kroppen og ukontrollerte frostrier, forteller Aaen.

Lars Mørch Aaen fikk kraftige bivirkninger av koronavaksinen, og ønsker at andre skal være bedre forberedt enn han selv var. Foto: Privat

Han har aldri reagert på vaksiner tidligere, og ble derfor veldig overrasket over at han reagerte så kraftig.

– Det kom veldig brått, og oppstod på det som føltes som ti sekunder, sier Aaen.

38-åringen filmet seg selv mens han hadde en av de kraftigste frostriene. Videoen kan du se i vinduet øverst.

FHI har besluttet å sette AstraZeneca-vaksinasjonen i Norge på pause, mens det utredes om tilfeller av blodpropp kan knyttes til vaksinen.

Aaens bivirkninger har ingen sammenheng med at AstraZeneca nå settes på pause, og sykepleieren understreker at han har full tiltro til FHIs avgjørelser.

– Immunforsvaret som jobber på spreng

Etter frostriene begynte Aaen å svette kraftig. Han understreker at han er sterk vaksinetilhenger, men at han ønsker å fortelle om sine opplevelser slik at andre kan være bedre forberedt dersom de opplever noe lignende.

– Jeg skulle hente vann, og krasjet i veggen. Jeg holdt også på å ramle ned trappa. Det var en intens smerte i de store musklene. Jeg ravet rundt i huset med feberfantasier og hadde flere rare innfall, sier Aaen.

38-åringen tror aldri han har vært så skrøpelig som han var natt til onsdag. Han beskriver seg selv som en mann i «brukbar fysisk form», og ble overrasket over at han skulle bli så redusert.

– De fleste opplever heldigvis en snill reaksjon. Men det kan kanskje være til hjelp for andre å vite at hvem som helst kan bli rufsete av vaksinen, sier Aaen.

To døgn etter vaksinestikket er han fortsatt dårlig.

– Jeg har feber, hodepine, muskelsmerter og er kortpustet, men det er litt bedre enn onsdag. Det er jo immunforsvaret som jobber på spreng for å produsere antistoffer, sier Aaen.

Råd

Sykepleieren har flere råd til andre som skal ta vaksine.

– Jeg tror det er viktig å gjøre oppmerksom på at man kan reagere ganske så heftig på vaksinen hvis man er uheldig. Fordelen er at man kan ta forholdsregler, sier Aaen, og fortsetter:

– Ring til en venn eller noen i familien og be om hjelp dersom du bor alene og skulle bli dårlig. Husk i så fall håndhygiene og munnbind. Det er ikke alle som selv klarer å skifte et gjennomsvett sengetøysett eller komme seg i dusjen hvis man har nedsatt balanse og styrke i de store muskelgruppene.

Han påpeker at det hele vil være over på noen dager og at det sjeldent vil være farlig.

– Men det kan gjøre fryktelig vondt. Jeg har blant annet hatt vondt i rumpeballene og under føttene. Det er første gang jeg har opplevd.

Han anbefaler å ha mye Paracet og Ibux tilgjengelig i tilfelle smertene blir for store. Selv har han en samboer som er lege, men oppfordrer andre til å ha lav terskel for å kontakte helsepersonell dersom man mister kontrollen.

– Sørg for å få i deg nok væske. Det kan være lurt med ekstra dyner til frostriene og håndkle og tørre t-skjorter til svetten, sier Aaen, og fortsetter:

– Hvis min reaksjon er i nærheten av så ille som en runde med ordentlig korona, tar jeg mye heller dette i 2-3 dager som vaksinehavarist, enn koronapasient og 14 dager elendighet og fare for senskader av sykdommen.

Settes på pause

FHI og Legemiddelverket holdt torsdag ettermiddag en pressekonferanse om AstraZeneca-vaksinen, der FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm kunne fortelle at vaksinen settes på pause i Norge.

Bakgrunnen for pausen er at Danmark og flere andre land har satt AstraZenecas vaksine på vent etter at flere vaksinerte har fått blodpropp. En 60 år gammel kvinne er død.

Hvorvidt blodproppene og det ene dødsfallet skyldes koronavaksinen, er ikke klart, men vaksinen settes på pause for å være på den sikre siden.

– Vi stanser bruken av AstraZeneca i Norge. Vi gjør det for å sjekke om det er en sammenheng mellom blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, sier Bukholm.

Smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Han understreker at det ikke finnes data på at det foreligger noen sammenheng, men at de gjør dette av et forsiktighetsprinsipp.

– Dette er ingen enkel beslutning å ta. Dette innebærer ikke at vi fraråder bruk av AstraZeneca-vaksinen fremover. Det er en vaksine som i utgangspunktet har god dokumentasjon, sier Bukholm.

Aaen sier han ikke er redd etter nyheten om at vaksinen han har tatt settes på vent.

– Det er jo frivillig å ta vaksinene. Jeg har fått tilbud om å ta den gjennom jobb, og det er helt frivillig. Som sykepleier velger jeg å stole på de anbefalingene som gis, sier han.