– Det går en liten faen i oss

Håndballgutta er klar for å revansjere etter VM-nedturen og er klare for å gi alt for å sikre OL-billetten.

De tre kommende dagene avgjøres det om håndballgutta kommer til OL, eller ikke. Utgangspunktet er en firenasjonsturnering der Norge møter Brasil fredag, Chile lørdag og Sør-Korea søndag.

Lagene møter hverandre en gang, og de to lagene som har best plassering på tabellen etter søndagens kamper er klare for Tokyo-lekene. Og den OL-billetten er etterlengtet, for det er 49 år siden sist Norges herrelandslag var i OL.

– Et OL er det største du kan oppleve som landslagsspiller og jeg er enormt sugen på å få lov til å oppleve det. Nå skal vi prestere knallbra i tre håndballkamper, så skal vi få sikret den billetten, sier Sander Sagosen til TV 2.

Sagosen er klokkeklar på at håndballgutta ønsker å revansjere fra sjetteplassen i VM.

– Når du får en skuffelse går det en liten faen i oss, for å si det rett ut. Vi vil tilbake, er revansjelysten og det er mange som vil inn å vise en bedre utgave av seg selv. Da heves nivået automatisk, sier Sagosen.

Landslagskaptein Bjarte Myrhol har hatt OL som sin største drøm som håndballspiller.

– Vi har aldri hatt bedre muligheter til å klare det, vi skal bare kjøre steintøft på, sier Myrhol.

Sterkere tropp

Forutsetningene for å klare OL-kvalifiseringen må sies å være ganske gode. Landslagssjef Christian Berge har nemlig flere strenger å spille på nå enn han hadde til VM i Egypt.

Norges lag til OL-kvalifiseringen: Målvakter: Kristian Sæverås, Espen Christensen, Torbjørn Bergerud. Kantspillere: Magnus Jøndal, Kristian Bjørnsen, Kevin Gulliksen, Aleksander Blonz. Bakspillere: Sander Sagosen, Magnus Fredriksen, Kent Robin Tønnesen, Gøran Johannessen, Christian O`Sullivan, Simen Pettersen, Harald Reinkind, Magnus Abelvik Rød. Linjespillere: Bjarte Myrhol, Petter Øverby, Magnus Gullerud, Thomas Solstad.

Både Magnus Gullerud og Magnus Abelvik Rød var ikke med til VM grunnet skade, de er nå friskmeldt og tilbake i landslagstroppen.

– OL er en guttedrøm, og noe alle drømmer om å få lov til å spille. I og med at vi spiller VM og EM annethvert år, henger OL ekstra høyt, understreker Abelvik Rød til TV 2.

I tillegg er Myrhol bedre i skulderen som plaget ham under hele VM. Gøran Johannessen kom rett fra skade til VM, men er nå i bedre form.

– Det ser veldig bra ut. Vi har nå vært igjennom to treninger som har sett riktig så bra ut. Vi har mer styrke defensivt og flere kort å spille på offensivt, sier Berge til TV 2.

Sagosen er enig med landslagssjefen.

– Det ser veldig bra ut og ser bedre ut enn da vi avsluttet mesterskapet i Egypt. Vi har tatt med oss lærdom og erfaringer, og så gjenstår det å se om vi klarer å spille den håndballen vi ønsker i morgen, sier håndballstjernen.