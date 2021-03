Ingen planer om hytteforbud – men èn ting må hyttefolket ikke glemme

R-tallet, som er 1,33, er det høyeste siden mars 2020. Det mener statsminister Erna Solberg skyldes det muterte viruset fra England, som angivelig er mellom 0,4 og 0,7 mer smittsomt.

Hadde det ikke vært for denne virusvarianten, mener statsministeren at R-tallet ville vært under 1 nå, på grunn av tiltakene myndighetene satte inn i fjor høst. Nå kan denne virusvarianten føre til enda kraftigere tiltak.

– Dessverre har vi fått nyheten fra England og Danmark om at man sannsynlig blir sykere av dette viruset og flere blir innlagt. Dette fører til større press på helsevesenet, sier en bekymret statsminister.

Dette til tross, ser Solberg lysningen:

– Vi ser positive tall på de aller eldste. Det er veldig få som er gamle og ligger på sykehjem, som blir alvorlig syke. Vi har fortsatt mange og flere på sykehuset, men de er yngre.

– Ha respekt for viruset

På den andre siden er det nå færre som blir alvorlig syke. Det er ikke siden oktober at antall døde på én uke har vært så lave som nå. Allikevel varsler Solberg om mulig strengere tiltak.

– Det er fordi antall alvorlig syke på sykehus øker. Det er fordi det muterte viruset er mer smittsomt, det går raskere å bli smittet. Det er ikke bare de med alvorlig syke som kan bli syke av korona. Mange yngre mennesker vet kanskje ikke om at de har underliggende sykdom. Dette er en sykdom som gir langtidsvirkninger, sier hun og forklarer:

– I Sverige har barn fått langtidsvirkninger – det samme ser vi i Norge. Det er grunn til å ha respekt for dette. Selv om du ikke dør, kan du bli alvorlig hemmet i mange år fremover, advarer statsministeren.

Slik blir det i påsken

Nå venter både statsministeren, myndighetene og det norske folk på flere vaksiner, slik at man kan vende tilbake til normalen.

– Vi vet vi får flere og flere vaksiner, men de må produseres. Vi har en ambisjon om at vi skal ha vaksinert de som vil av den voksne befolkning, i hvert fall med første dose, i slutten av juni, begynnelsen av juli. Dette vil gjøre det gradvis at vi fra mai kan løsne på noen av de nasjonale tiltakene.

Før den tid står påskeferien på tur og det er knyttet stor spenning til hvilke anbefalinger og tiltak myndighetene kommer med.

– Du skal følge lokale råd, men hvis du for eksempel kommer fra Oslo eller andre kommuner med strengere tiltak, skal du følge disse rådene. Du skal følge de strengeste rådene der du er, enten det er i kommunen du er på hytte eller der du kommer fra. Rett og slett på grunn av faren for at du har med deg smitte.

Regjeringen er ikke ferdig med hvilke råd og tiltak de vil anbefale til påsken, for utenom ett veldig tydelig råd:

– Jeg ikke kan understreke sterkt nok: Det er ikke tid for utenlandsreise denne ferien! Du kan risikere å ende opp med å være deler eller hele karantenetiden på karantenehotell når du kommer tilbake. For nå må vi passe på at vi ikke henter inn mer smitte!

– Kan du love at det ikke blir hytteforbud?

– Det er i hvert fall ikke våre planer å ha hytteforbud. Det er varsomheten i måten du er på hytta som blir det viktige, sier statsministeren.