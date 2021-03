Politiet mener kvinne tente på eget hus for å få forsikringspenger

En juni-natt 2019 fikk brannvesenet i en bygd på Vestlandet melding om brann i en enebolig. Boligen ble totalskadet, men ingen kom til skade i brannen.

Eieren av boligen, en kvinne i femtiårene, hadde fullverdiforsikring i Gjensidige og forsøkte etterpå å benytte denne.

– Hun bekreftet både muntlig og skriftlig at hun ønsket å bruke forsikringen, men vi avslo å utbetale oppgjøret, sier Vera Sønsthagen som leder utredningsavdelingen i Gjensidige Forsikring.

Politiet fattet mistanke

Årsaken var at politiet hadde mistanke om at brannen var påsatt, og at det var kvinnen selv og hennes kjæreste som sto bak. I kjelleren fant teknikere spor av at gjenstander var satt sammen i den hensikt å starte en brann.

Ifølge tiltalebeslutningen er de to tiltalt for grovt forsikringsbedrageri. I tiltalen står det også at paret skal ha flyttet utvalgte gjenstander og verdier ut av huset i forkant av brannen.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld og nekter for å ha tent på huset, sier hennes forsvarer Oskar Ihlebæk.

MISTENKELIG: Etter at brannvesenet var ferdige fant politiet klare tegn på ildspåsettelse. Foto: Privat.

Han sier at hun reagerer sterkt på tiltalen og at saken har endret livet hennes.

– I retten vil vi også føre bevis for at hun forut for brannen har brukt vesentlige ressurser på å pusse opp huset. Hun avviser også at hun har fjernet verdier fra huset i forkant av brannen, sier advokaten.

Også kvinnenes kjæreste, en mann i femtiårene, nekter straffskyld.

– Han sier at han verken har tent på noe hus eller vært med å fjerne gjenstander i forkant av brannen, sier mannens forsvarer, Jannicke Keller-Fløystad.

Strafferamme på seks års fengsel

Grovt forsikringsbedrageri straffes med fengsel i opptil seks år. I tillegg kan paret bli krevd for en millionerstatning fra forsikringsselskapet.

– Det gjelder utgiftene vi har hatt for å finne verdien på huset, sikring av huset, samt utbetalinger til panthaver, sier Vera Sønsthagen i Gjensidige Forsikring.

Hun forteller også at i tillegg til å avslå erstatning i saken, så er også forsikringen sagt opp. Dermed står kvinnen igjen med et totalskadd hus, mulig millionkrav fra forsikringsselskapet og fare for flere års fengsel om hun skulle bli dømt.

- Alvorlig sak

– Dette er en kjempealvorlig sak og misbruk av det fellesskapet som forsikring er. Både våre og politiets teknikere mener det er åpenbart at huset er påtent. Vi er veldig glade for at politiet har etterforsket saken grundig, sier Sønsthagen i Gjensidige Forsikring.

Det er satt av tre dager i Bergen tingrett til saken som starter på mandag.

Mer svindel avdekkes

På landsbasis har det det siste året vært en økning i antall saker med forsøk på forsikringssvindel. Totalt avdekket bransjen svindel for 476 millioner kroner i 2020. Det er en økning på 13 prosent fra 2019.

– Jeg vil si at sannsynligheten for å bli oppdaget er større enn tidligere fordi vi nå har bedre systemer for å plukke ut saker som bør undersøkes grundig, sier leder for utredning i Gjensidige, Vera Sønsthagen.