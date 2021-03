Sponsoravtale gjør at artister vurderer å droppe jazzfestival

Et samarbeid med hjørnesteinsbedriften i Kongsberg har gjort at mange har latt være å opptre på Kongsberg Jazzfestival. Men da avtalen ble avsluttet, ble det enda mer turbulens.

I midten av februar ble det kjent at den tradisjonsrike jazzfestivalen på Kongsberg hadde avsluttet et mangeårig samarbeid med hovedsponsor Kongsberg Gruppen. Det ble grunngitt med at festivalen har slitt med å få artister på grunn av samarbeidet.

Men dette skapte store lokale protester. Og bare to dager etter at avtalebruddet hadde blitt kjent, så startet festivalen forhandlinger om en ny sponsoravtale likevel.

Usikker om hun vil spille på festivalen

Siden starten for 57 år siden har store jazznavn som Chick Corea, Pat Metheny og Herbie Hancock, i tillegg til verdensstjerner som Kygo, Stevie Wonder og Toto stått på scenen på festivalen.

Men de siste årene har flere norske artister droppet å opptre på festivalen. Grunnen er at hovedsponsoren Kongsberg Gruppen skal ha solgt våpen til blant annet Qatar.

En av de som reagerer på samarbeidet er Hedvig Mollestad, som vant jazzprisen på Kongsberg Jazzfestival i 2019.

– Det er vanskelig når min musikk og kunst blir så nært knyttet til våpensalg, sier hun.

Siden forrige festivalopptreden sier Mollestad at hun har satt seg mer inn i sponsoravtalen. Dette har nå ført til at hun er usikker på om hun vil spille på Kongsberg Jazzfestival hvis de fortsetter med Kongsberg Gruppen som hovedsponsor.

IKKE EN BOIKOTT: Mollestad understreker at det ikke er en boikott hvis hun ikke spiller på årets festival. – Vi støtter festivalen i å stå på standpunktet de tok ved å ikke videreføre hovedsponsoravtalen, sier hun. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Jeg har lært mye som jeg før ikke visste. Og så har det blitt satt lys på en del av virksomheten som for meg er ugrei å bli knyttet til. Derfor har jeg kommet dit at når festivalen selv sier at de vil tre ut av avtalen, så støtter jeg dem i det, sier artisten.

Det var Aftenposten som først intervjuet Mollestad om saken.

Startet protestfestival

I 2016 startet musiker Andreas Røysum festivalen Motvind. Siden da har den blitt arrangert samtidig som Kongsberg Jazzfestival, som en protest mot sponsoravtalen.

– Vi ville rette oppmerksomhet mot spørsmål om bærekraft og etikk i kulturlivet. I tillegg ønsket vi å vise at det går an å arrangere kulturarrangementer av høy kvalitet som ikke går på kompromiss med våre etiske verdier, sier Røysum.

STARTET PROTESTFESTIVAL: Musiker Andreas Røysum har i flere år arrangert festival i protest mot Kongsberg Jazzfestival sin hovedsponsoravtale. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Festivalen lanserte også et opprop mot sponsoravtalen som ble signert av over 750 personer, inkludert nesten 90 artister, ifølge Dagsavisen.

– Da ønsket vi å få frem at det er mange som synes at dette er problematisk, inkludert mange musikere som ofte har spilt på festivalen, sier Røysum.

Han understreker at de ikke har noe mot festivalen, men at det er sponsoravtalen med Kongsberg Gruppen de reagerer på.

TV 2 har vært i kontakt med Kongsberg Gruppen, som ikke ønsker å kommentere saken.

OMDISKUTERT: Kongsberg Jazzfestival har hatt et samarbeid med Kongsberg Gruppen i mange år. Men flere artister ønsker ikke å opptre på festivalen, siden bedriften skal ha solgt våpen til Qatar. Kongsberg Gruppen ønsker ikke å kommentere saken. Foto: Eirik Gard Endal / TV 2

Reagerer på motstanden

Kjell Gunnar Hoff var med å starte Kongsberg Jazzfestival i 1964. Han mener at situasjonen som nå har oppstått er uheldig, og reagerer på musikerne sin protest.

– Vi skal respektere at folk har forskjellig syn på våpenproduksjon. Men et stort flertall i Stortinget har vært med og bestemt hvem Kongsberg Gruppen kan selge våpen til, påpeker han.

– Hadde dette vært en luguber virksomhet hadde jeg forstått det, men dette er en av de flotteste virksomhetene vi har i Norge, sier han og peker på at våpenproduksjonen bare er en liten del av hva Kongsberg Gruppen driver med.

REAGERER: Kjell Arne Hoff synes motstanden mot Kongsberg Gruppen er utidig. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Hoff mener at artistene har lagt press på festivalen for å avslutte sponsoravtalen, og at de har bidratt til å blande politikk inn i festivalen, noe han reagerer sterkt på.

– Er det noe jeg er engstelig for, så er det å blande politikk inn i festivalen. Den eneste formen for politikk som bør være i en festival er programpolitikk, sier den tidligere festivalarrangøren.

Han frykter at andre sponsorer kan bli usikre på sitt samarbeid med festivalen som følge av bråket rundt jazzfestivalen sin sponsoravtale med Kongsberg Gruppen.

– Jeg er redd for at en sånn aksjon kan gi en snøballeffekt blant andre sponsorer. Til slutt kan festivalen miste grunnlaget for å presentere det som mye av sponsorpengene går til, nemlig den smale jazzen, sier Hoff.

– Viser et enormt engasjement

Festivalen og Kongsberg Gruppen er nå i forhandlinger om en ny avtale. Festivalsjef Ragnhild Menes sier at de er avhengig av et godt samarbeid med næringslivet og lokalbefolkningen i Kongsberg.

FESTIVALSJEF: Ragnhild Menes startet i jobben som festivalsjef etter at styret hadde avsluttet avtalen med Kongsberg Gruppen, før de så snudde igjen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Når det er sagt så støtter jeg veldig musikere og kunstnere sin rett til å stå på politiske standpunkt og ha meninger om samfunnet vi lever i, sier Menes.

Hun legger ikke skjul på at de siste ukene har vært tøffe for festivalen. Samtidig peker hun på at situasjonen viser at mange bryr seg.

– De siste ukene har vist at det er et enormt engasjement for festivalen. Nå skal vi bruke denne anledningen til å gå i dialog med alle som har et eierskap til festivalen, sier Menes.

Ikke en boikott

Om det blir en ny sponsoravtale mellom Kongsberg Jazzfestival og Kongsberg Gruppen er fortsatt ikke offentliggjort.

Mollestad skal etter planen ha flere konserter på årets festival. Hvis dette ikke blir noe av, så understreker hun at det ikke er snakk om en boikott.

– Dette er ikke en boikott. Vi ønsker å støtte festivalen i å stå på standpunktet de tok da de ikke videreførte hovedsponsoravtalen.