Familien sverger til oransje briller hver kveld – nå forteller de hvorfor

Tone Elise Gjøtterud Henriksen er overlege på Valen sjukehus i Vestland fylke. Det hele startet med at hun forsket på en behandlingsmetode for pasienter med bipolar lidelse.

En del av forskningen gikk ut på hvordan man kan regulere døgnrytmen hos disse pasientene ved å blokkere ute det blå lyset - dagslyset. Pasienten brukte briller med dyp, oransje brilleglass. Forskningen viste at pasienter med bipolar lidelse sov bedre når de hadde brukt disse brillene.

FORSKET PÅ BEHANDLINGSMETODE: Tone Elise Gjøtterud Henriksen er overlege ved Valen sjukehus, Vestland fylke. Hun har forsket på hvordan dyp, oransje brilleglass gir bedre søvnkvalitet Foto: Helse Fonna, Eirik Danke

Overlegen er overbevist om at briller med oransje glass forbedrer nattesøvnen.

– Hvordan kan du forklare dette?

– Blått lys er det som oppfattes som dagslys. Tar man vekk det lyset, blir hjernen lurt til å tro at det er mørkt, forteller hun til God morgen Norge.

Overlegen forteller at bakgrunnen for dette er en ganske ny oppdagelse av en celle i øyet, som er ansvarlig for dagsignalet. Cellen er bare følsom for blålys. Dette blålyset er relevant for hjernen fordi den oppfatter det som at det er dag.

Dersom man får dette lyset på kvelden, blir det en stor forvirring for hjernen og det fører til utsettelse av søvnen.

Hele familien bruker brillene

TV, PC, nettbrett, smarttelefoner og tilsvarende digitale enheter har dette blålyset. Hun anbefaler å ta på brillene to timer før leggetid.

– Det er kjempeviktig at man ikke får lys etter disse timene. Da må man i så fall være i et helt mørkt rom, ellers forsvinner effekten etter noen få minutter. Ved toalettbesøk på nattestid må du ta på deg brillene før du slår på lyset, påpeker hun.

Selv har overlegen tre gutter på 15, 17 og 23 år, som har brukt brillene i mange år allerede. Familien begynte med disse brillene, da barna var små – den gang reagerte de ikke så mye på morens rare påfunn. De tok konseptet om å lure hjernen ganske raskt, de syntes det var gøy.

– Hvor raskt merket dere i familien endringer i søvnmønsteret og sovingen?

– Det var tolvåringen som den gang kunne si mest om opplevelsen. Innsovningsvanskene hans forsvant ganske raskt. De fleste andre merker en endring på søvnkvaliteten allerede første kveld.

Kjent fotballspiller sverger til spesialbriller

En annen som bruker disse spesialbrillene er fotballspiller Erling Braut Haaland. Ifølge Aftenposten, bruker han de for å få en dypere og bedre søvn.

BRUKER BRILLENE: Fotballspiller Erling Braut Haaland bruker brillene for å få en bedre søvn. Foto: Leon Kuegeler/ NTB

– Hva tenker du om det?

– Det er veldig smart av han å benytte dem, fordi kroppen kommer i gang med reparasjonsprosessen raskere. Melatonin er et natthormon som først settes i gang når det blå lyset er vekke. Det betyr at han har søvnhormonet melatonin noen timer før han legger seg, mens andre forballspillere må vente til de slår av lyset på soverommet.

Ifølge Henriksen er det ikke lurt å bruke oransje briller på morgenen, eller som sykkelbriller på dagtid av den enkle grunn at de filtrerer ut dagslyset som vi trenger på dagtid.

– Hvilke type oransje briller kan en bruke?

– Det må være briller som tar bort alt det blå lyset. Brillene kalles også for blåblokkerende briller.

Brillene med dyp oransje glass omtales også som bluelight briller, blålysbriller og blåblokkerende briller (red.anm.)

Fakta: Melatonin Melatonin er kroppens søvnhormon. Til kvelden og natten øker kroppens melatoninproduksjon og fremkaller økt søvnbehov. Det er imidlertid store individuelle forskjeller i kroppens melatoninproduksjon og døgnrytme. Melatonin er et hormon som dannes i hjernen (corpus pineale) og i netthinnen i øyet. Produksjonen starter få uker etter fødselen, den er på sitt høyeste fra 3-5 års alder og frem til voksen alder. Senere avtar produksjonen gradvis i alderdommen. Kroppens produksjon av melatonin hemmes kraftig av lys, slik at produksjonen varierer over døgnet. Melatoninets virkninger er motsatt av lysets virkninger på døgnrytmen. Kilde: NHI.NO

Anerkjent metode

Henriksen har tatt doktorgrad på blokkering av blått lys og resultatet er bra for personer med bipolar diagnose. På Valen sjukehus er dette en del av behandlingen, ved siden av annen behandling som blant annet medisiner.

Ifølge Henriksen har mange helseforetak i Norge anbefalt spesialister å bruke disse brillene ved siden av vanlig behandling for pasientgruppen som har en bipolar diagnose. På Valen sjukehus hender det at de bruker dyp oransje vindusfilter istedenfor briller for å blokkere ut det blå lyset.

Avslutningsvis legger hun til at metoden også er anbefalt av den internasjonale bipolarforeningen.