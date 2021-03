I fjor høst kom nyheten om at Dacia snart skal lansere sin aller første elbil. Spring Electric heter den og i kjent Dacia-stil kan vi forvente priser som virkelig skal bli gunstige.

– Europas billigste elbil, lovet Dacia selv under presentasjonen av modellen. Og i elbil-landet Norge er dette naturligvis spesielt interessant. Vi har hverken moms eller avgift på elbiler, dermed ligger Spring an til å bli en skikkelig prisbombe her hjemme.

Norsk pris og lansering er ennå ikke klar, men nå har Dacia i Danmark akkurat gått ut med nyheten om hva bilen skal koste der. Og det er interessant lesning.

Rundt 130.000 kroner

I det danske markedet får nemlig Spring startpris på 128.990 kroner. Det tilsvarer rundt 170.000 norske kroner. I Norge er det ikke moms på elbiler. Dermed kan vi i utgangspunktet trekke fra 25 prosent på dette beløpet, og ender da på rundt 130.000 kroner.

Her må vi skynde oss å legge til at det neppe er riktig så enkelt. Bilene kan ha ulike utstyr i ulike markeder. I tillegg står den norske importøren fritt til å prise slik de ønsker. Men en liten pekepinn bør dette gi. Og dermed snakker vi også en bil som legger seg langt under konkurrentene i pris.

Her snakker vi sjelden bruktbil i Norge

Dacia Spring kan bli en svært interessant bil for det norske markedet. Den elektriske rekkevidden er på 230 kilometer.

Venter på godkjenning for kaldt klima

Akkurat det har da også Dacia tradisjon for å gjøre. Så langt har de nøyd seg med én modell i det norske markedet, nemlig Duster som også er den rimeligste SUV-en du kan kjøpe her til lands.

Bilen har solgt bruktbart, men det er grunn til å vente helt andre salgstall for Dacia her hjemme når Spring er på plass.

– For de nordiske landene, Finland, Sverige og Norge, er ikke pris eller lanseringstidspunkt avklart ennå og vi kan derfor ikke presentere lokale priser eller en spesifikk lanseringsdato for øyeblikket. Hovedgrunnen til dette er at Dacia Spring på det nåværende tidspunkt ikke er «cold climate» godkjent, noe nordiske landene krever. Dette jobber Renault Gruppen med, forteller Roger Andersen som er PR- og markedsdirektør hos den norske importøren.

Vi har testet Duster – her kan du lese hva vi mener om den

Slik ser det ut innvendig, her er det ikke grunn til å vente noen store sprell.

Spring har rekkevidde på 230 km

Spring skal lanseres i tre versjoner. Spring Business er en bil som kun skal tilbys til aktører som driver med bildeling, ikke til sluttkunder.

Spring Retail er litt annerledes utstyrt enn Business-utgaven, denne får salgsstart i Europa i september. Første kvartal kommer så en utgave Dacia kaller Spring Cargo.

Spring har for øvrig en offisiell rekkevidde på 230 kilometer, etter WLTP-målemetoden. På bykjøring er rekkevidde oppgitt til 305 kilometer.

Spring har ertet på seg fagforeningene

Basert på Kina-Renault

Dacias egne undersøkelser viser at biler i småbil-klassen i gjennomsnitt ikke kjører mer enn 31 kilometer daglig. Dermed mener de også det ikke er behov for veldig stor batteripakke og dermed rekkevidde for en elbil i dette segmentet.

Mye av grunnen til at Dacia klarer å holde så lave priser, er at de baserer modellene sine på eksisterende teknologi. Spring er for eksempel søstermodellen til en Renault-modell som er skreddersydd for det kinesiske markedet.

City K-ZE heter den og er en kompakt femdørs bil, med plass til fire. Bilen er 3,7 meter lang. Det betyr også at Spring størrelsesmessig er mindre enn dagens elbil-suksess Zoe fra Renault.

En liten dose offroad-styling er med på å tøffe opp designet.

Beskjeden toppfart

Dacia lover imidlertid at de har utnyttet den innvendige plassen godt. Bagasjerommet imponerer også i forhold til bilstørrelsen. Det er på 300 liter, i tillegg til en "kjeller" som skal kunne romme et reservehjul. Feller du ned baksetet, vokser dette til 600 liter.

Spring har en batteripakke på bare 26,8 kWt. Ladehastigheten er på temmelig moderate 30 kW. Med fullt trykk kan du lade den opp til 80 prosent på under en time.

Motoren er på beskjedne 44 hestkrefter. Dacia sier ikke noe om akselerasjonen fra 0-100 km/t ennå, men toppfarten er begrenset til 125 km/t.

Les mer om Spring: Vil mangedoble salget deres i Norge

Se video av Dacia Spring under: