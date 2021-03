– Vi fryktet å bli så oversvømt at vi ikke kunne behandle pasienter

For ett år siden gikk landet i høyberedskap da korona-viruset gjorde sitt inntog i Norge.

På landets største sykehus, var det mange spørsmål som krevde raske svar.

– Vi satt og fulgte med da de første korona-tilfellene ble oppdaget i Norge. Vi tenkte «når kommer de første hit?», «Kommer det mange?», «Blir det èn, tre eller fem pasienter?», «nå nærmer det seg», sier overlege Jon Thorsen ved intensivavdelingen på Haukeland sykehus i Bergen.

Han jobber ved selve frontlinjen for håndteringen av de sykeste korona-pasientene. Sammen med seksjonsoverlege Stig Gjerde, måtte ledelsen planlegge for verst tenkelig scenario.

– Vi så jo bildene fra Kina, og etter hvert Italia og Spania. Frykten var at det skulle bli veldig ille, og at vi skulle bli så oversvømt at vi ikke kunne klare å behandle pasienter, sier Gjerde.

En pasient får livreddende behandling for Covid 19. Personen er ikke lenger smittebærer, men selve sykdommen nekter å slippe tak. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Urolige for smitte i egne rekker

Nå - ett år senere - har man heldigvis klart å unngå overfylte intensivavdelinger ved norske sykehus.

Likevel har tolv måneder med usikkerhet og konstant beredskap satt sine spor hos helsepersonellet.

– Det har vært utfordrende på veldig mange måter, men det har gått mye bedre enn vi trodde da dette brøt ut for ett år siden. Den gang visste ingen hvordan dette ville gå, men man klarte å begrense smittespredningen i samfunnet. Der har det norske folk vært flinke, sier Gjerde.

Denne dagen er det ingen intensivpasienter ved avdelingen på Haukeland sykehus, og TV 2 får for aller første gang komme og snakke med de ansatte som har pleiet de aller sykeste.

– Har det vært mye frykt for smitte blant dere som har jobbet midt oppi dette?

– Mange har nok hatt en viss uro for det, ja. Vi hørte om mye smitte og dødsfall blant helsepersonell i andre land, og det ville vært veldig trasig å få egne ansatte til behandling. Vi hadde likevel tidlig fokus på rutiner, smittevernutstyr, og bygde opp sluser. Derfor har vi ikke hatt noen smittetilfeller blant ansatte på jobb, sier Gjerde.

Det er en svært møysommelig prosess å kle seg opp før man skal inn i smittesonen, men avkledningen er enda nøyere siden verneutstyret kan bære virus. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Dette var bekymringene

Overlege Thorsen og intensivsykepleier Lise Eide Hansen ikler seg det daglige smittevernutstyret. Drakt, visir, maske og hansker må til få å sikre seg.

– Det å behandle de mest kritisk syke er vi vant til. Det som er uvant, er timevis med tette masker og verneutstyr. Man kan verken drikke eller gå på do, så dette har vært det mest utfordrende for oss, sier Hansen.

For overlege Thorsen var det bekymringer for mangel på smittevernutstyr og kapasitet som plaget ham den første tiden.

– «Hva hvis vi går tom?», tenkte jeg. Vi visste at dette var en veldig smittsom sykdom, og vi hadde masse info fra Nord-Italia. Tanken på å skulle behandle så syke pasienter med en dødelig sykdom, uten verneutstyr var veldig stressende, sier han.

Bekymringene ble likevel byttet ut med målrettet handling da pasientene begynte å komme. Man så at innlærte behandlingsmetoder og rutiner virket, og at nye rutiner gled inn i hverdagen.

– Da den første pasienten kom, var det på en måte godt å komme i gang med behandlingen. Man så at logistikken og alle forberedelsene som ble gjort på rekordtid fungerte. Det var betryggende, sier Thorsen.

Intensivsykepleier Lise Eide Hansen og overlege Jon Thorsen er to av dem som har stått i frontlinjen og pleiet de syke det siste året. Flere ting har overrasket dem. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Én ting var spesielt overraskende

Det var likevel noen ting ved den nye sykdommen som kom svært overraskende på helsepersonellet.

– Hvordan pasientene er før de havner i respirator er en merkelig opplevelse, fordi de ikke erkjenner selv hvor syke de er. Man kan på en måte si til pasientene at «nå må du legge fra deg telefonen fordi du må i respirator», og de svarer «ja, men dette går jo fint», og gir tommel opp og slikt, sier overlegen.

– Er det vanskelig å selv oppdage at man er fatalt syk av Covid?

– Nei, de fleste vil nok merke at man puster kjappere, men det er vi som kan måle at de har lavt surstoffinnhold i blodet. Derfor kan noen som virker å oppføre seg greit egentlig være fryktelig syke.

Intensivsykepleier Hansen forteller særlig om én pasient hun husker.

– På kvelden satt han og drakk brus og snakket med foreldrene sine, men bare noen timer senere var han faktisk i respirator og trengte lungestøttende behandling.

Begge to tror folk i samfunnet som er slepphendte med smitteverntiltakene hadde fått et nytt syn på situasjonen hvis de hadde besøkt intensiven og sett hvor syke folk kan bli.

Både Hansen og Thorsen roser det norske folk for å følge smitteverntiltak og hindre overfylte intensivavdelinger. Disse plassene er det nemlig ikke mange av. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Faren er ikke over

Ett år har gått siden helsevesenet ble satt på prøve, og fikk en helt ny sykdom i fanget.

Nå er vaksinene på vei, men likevel er det ingenting som tyder på at faren er over. Akkurat nå herjer ulike varianter av mutant-virus, og Gjerde bekrefter at alle de siste fem innlagte fikk påvist mutasjoner.

Fremdeles hersker det tvil rundt smittsomhet og økt risiko for alvorlig sykdom. I tillegg er det fremdeles kun en liten del av befolkningen som er vaksinert.

– Hvordan vil dere takle det hvis mutantsituasjonen eskalerer, og det begynner å renne folk inn på intensiven?

– Det vil bli veldig utfordrende. Nå har vi brukt dette året til å planlegge best mulig, slik at logistikken rundt sengeplasser og materiell er bedre stilt. Den største utfordringen er å få tak i kvalifisert personell, sier Gjerde.

Seksjonoverlege Stig Gjerde ved intensivavdelingen på Haukeland sykehus sier har det vært et utrolig spesielt og utfordrende år. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Dette tar årevis

Å utdanne en kvalifisert intensivsykepleier eller intensivlege er en møysommelig prosess som tar årevis.

Ved en akuttsituasjon, vil man bli nødt til å ta personell fra andre sykehusfunksjoner, noe som vil gå utover behandlingskapasiteten overfor andre syke og kirurgi-pasienter.

– Vi har i utgangspunktet veldig lav intensivkapasitet. Hos oss er 80-90 prosent av kapasiteten i bruk ved daglig normal drift. Når en pandemi oppstår, kommer disse pasientene på toppen av alt, sier Gjerde.

Thorsen sier utdanning av helsepersonell, særlig til intensiven, er et viktig tiltak for å takle en eventuell ny pandemi:

– Dette har vært et stort behov over lang tid, og derfor er det litt overraskende at det må komme et slikt scenario før man erkjenner det. Vi må tilstrebe å ha høykvalifisert personell, og det får man gjennom langsiktig satsing, ikke med en ad hoc-løsning der man kjøper inn masse respiratorer og tror at det løser seg, sier Thorsen.

– Har du en bønn til helseministeren, Gjerde?

– Ja, det er selvfølgelig at intensivkapasiteten i Norge økes betydelig.