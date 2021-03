– I kvinnefeltet der er det bare klin kokos kamikaze

I den nyeste episoden av podkasten deres «Kant ut» får Ingrid Landmark Tandrevold og Tiril Eckhoff blant annet spørsmål om fighter i skiskyting.

Lytteren som har sendt inn spørsmålet tar utgangspunkt i da en sint Aleksandr Bolsjunov kroppstaklet sin finske spurtrival Joni Mäki i verdenscupen i langrenn i januar.

På spørsmål om hvor hardt miljøet i skiskyting er, og om Tandrevold og Eckhoff har blitt fristet til å dulte borti noen i løypen, kunne de to fortelle om konflikt med italienere og mindre fighting hos gutta.

– Prøvde bevisst å sabotere meg

Som da italienske Dorothea Wierer hevdet hun ble sabotert av Tandrevold for at hun skulle hjelpe Eckhoff å vinne verdenscupen ifjor.

I Hochfilzen i år ble det en ny episode mellom de to.

– Da fikk jeg også kjeft ute i løypa, for jeg hadde tråkket på en stav. Det var heller ikke med meningen, men det skjedde, forteller Tandrevold i podkasten.

Senest på jaktstarten i Nova Mesto søndag ble det ny knuffing.

– Da var det to italienske stjerner i feltet på førsterunden og en av dem, med navn jeg ikke nevner, prøvde bevisst, følte jeg, å sabotere for meg hver gang jeg kom opp på siden, gled forbi, eller et eller annet, forteller Tandrevold og utdyper:

– Jeg var så bevisst på og tenkte at «nå skal du trå veldig varsomt her, Ingrid. Du har fått kjeft før.» Jeg kan bli ivrig. Streberen vil gjerne opp og frem, vet du. Så jeg prøvde å være veldig bevisst og liksom litt snill i felt.

– Men det var skjæring over ski og ødelegging for alle, følte jeg. Heldigvis var det ferdig etter første skyting. Det var godt, men da kjente jeg plutselig på at «er det en dårlig feltstemning her som jeg ikke har fått med meg? Vil noen ødelegge for meg nå?», forklarer Tandrevold.

Verre hos kvinnene

Tandrevold mener det er mer knuffing og uryddighet i kvinnefelt enn det er i herrefelt.

– Jeg tror nok kanskje, og nå generaliserer jeg jo, men jeg tror kanskje at i et guttefelt blir det gått litt er ryddig.

– Ja, definitivt, i kvinnefeltet der er det bare klin kokos kamikaze, stemmer Eckhoff i.

Tandrevold forklarer forskjellene slik:

– Det gjenspeiler seg i to ting. Siden det blir gått mer ryddig, blir det mindre tråkking på staver og sånne ting. Men jeg tror også at hvis noen kjører en kjappis, eller tar en sleip manøver, respekterer folk det i større grad for da har du gjort en smart manøver. Men hos jentene, i hvert fall i våre felt på fellesstarter og jaktstarter, føler jeg det er mer sånn «hæ? Prøver du å ødelegge for meg?» Det er litt mer bitching.

– Jeg får ut piggene, jeg altså, når det blir fight. Så det er litt fights, kanskje ikke helt sånn som Bolsjunov, men det er noen stygge blikk i blant, forteller Eckhoff.