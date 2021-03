Solbakken i Qatar-debatt: – Vi kan starte en bevegelse

Fotball-Norge er splittet rundt VM i Qatar. NFF har ment at påvirkning innenfra og dialog er veien å gå, mens supporterne har mobilisert rundt en oppfordring til boikott av mesterskapet. Gjert Moldestad, Tom Høgli, Ståle Solbakken og Gro Tvedt Anderssen gjestet dagens paneldebatt.

Gjennom debatten var det en vennlig tone mellom de fire aktørene, og til tross for uenighet rundt valg av virkemiddel, var de alle enige i én ting.

– Idrettsdemokratiet bestemmer. Det vi er opptatt av er at dette blir bra til slutt. Alle som skal på tinget må gjøre opp en mening om hvordan dette skal skje, sier Tom Høgli, som har vært med på å lage Tromsø IL sin boikott-oppfordring.

– Det er viktig å si at den debatten som har kommet er god. Vi har respekt for ulike meninger, og Ståle sa det godt i går. Selv om du ikke støtter en boikott, betyr ikke det at du ikke bryr deg om menneskerettigheter, fortsetter Høgli.

Talsmann for Norsk Supporterallianse, Gjert Moldestad, mener at diskusjon er viktig uansett utfall.

– Her i Norge er vi enige om at menneskeliv er verdt noe og at vi er preget av det som skjer. Jeg er glad for at vi diskuterer virkemidler og ikke verdier. Motivet er at vi er glad i fotball, enten om vi er spillere, jobber i administrasjonen eller er tilskuere. Hvis svaret fra demokratiet er nei, så må vi jobbe sammen om å finne andre løsninger. Både for situasjonen nå, men også for fremtiden.

Tidligere landslagspiller, Tom Høgli håper å kunne fortsette med en god dialog mellom grasrot og NFF. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Boikott mot dialog

Diskusjonen mellom grasrota og NFF har handlet om hvilket virkemiddel som skal brukes. Grasrotbevegelsen mener at dialogen ikke har ført fram til de nødvendige endringene.

– I 2012 hadde jeg vært enig i at dialog hadde vært riktig, men nå er vi i 2021 og mesterskapet er neste år. På et eller annet tidspunkt må vi stille oss spørsmålet om hvor vi skal sette grensen. For å sette det litt på spissen: Må 10 000 mennesker til miste livet før vi bruker det sterkeste virkemiddelet, sier Moldestad, som mener at det kan finnes et alternativ i mellom boikott og dialog med formelle krav.

Kommunikasjonsdirektør i NFF, Gro Tvedt Anderssen, mener på sin side at dialogen har gitt klare resultater.

– Det hadde vært enda mer opprørende å lese om disse rapportene hvis jeg hadde visst at vi ikke hadde gjort noen ting. Det samarbeidet vi i NFF har hatt med blant annet de nordiske fotballforbundene, har ført til endringer viser rapporter fra Amnesty International, forteller Anderssen, som er mer bekymret over tiden etter mesterskapet.

– Det vi er bekymret for nå, er at endringene vil reverseres. Fellesforbundet har sagt at de ikke ønsker boikott, siden de er bekymret for hva som vil skje når flomlysene slokkes. Spørsmålene vi må stille oss er hvordan vi skal sørge for varige endringer rundt menneskerettigheter i Qatar og FIFA-systemet.

Gjert Moldestad mener det er på tide å ty til kraftigere virkemidler enn dialog. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Mener landslaget har mest kraft

I morgen tar Ståle Solbakken ut sin første landslagstropp, og han vil selv gå langt for å endre forholdene i Qatar. Han kan fortelle at det er en samlet landslagsgjeng, som akter å stille spørsmålene rundt problematikken i Qatar.

– Jeg opplever i fotballdiskusjonene et helhjertet engasjement i spillegruppen rundt temaet. Vi kan starte en bevegelse. Noen må gå først, og vi vil gjerne være først, så andre ser at vi virkelig bryr oss allerede i første kamp mot Gibraltar.

– Jeg har den aller største respekt for det som er satt i gang i Norge. Jeg håper bare at man ikke ser på NFF som den store stygge ulven som vil noe helt annet enn resten. De som har den største muligheten til å skape en endring, er A-landslaget. Grunnen til at jeg fortsatt har troen, er at vi kan klare dette sammen ved å sette krav bak det vi mener. Vi er de som er på banen, rundt banen og i intervjusonen. Uten boikott, skal vi sette søkelyset på dette i en lang periode. Vi må gi dette en siste sjanse, sier Solbakken.

Selv om Norges nye landslagssjef er svært kritisk til FIFA, mener det har kommet et tegn på bedring etter grasrotopprøret.

– Generalsekretæren i FIFA satt på fredag i to timer og hørte på norske dialekter. På slutten fikk de som ønsket, stille spørsmål til henne. Kredit til dere som har skremt frem dette. Jeg tror Sepp Blatter og co. ville slitt med å gjøre det samme, sier Norges nye landslagssjef.

Solbakken får støtte av Moldestad.

– Jeg skulle ønske flere i FIFA-systemet tenkte som Ståle. Jeg er helt enig i det han sier. Igjen, hvis tinget ikke ønsker boikott, stiller jeg gjerne opp med å komme med ideer, sier Moldestad før han legger til:

– Har jeg troen på at det vil ha noen effekt? Ikke like mye som Ståle Solbakken. Det har blitt gitt masse lovnader opp igjen, men det skjer veldig lite. Uansett utfall, må vi bruke flere av Solbakkens tanker om å bygge kultur i fotballen. At generalsekretæren stiller opp er bra, og viser at lille Norge har en stor stemme.

Ståle Solbakken tror landslaget kan påvirke FIFA og sørge for bedring i Qatar. Foto: Erik Edland / TV 2

Viktigheten av en debatt

Grasrota frykter kampen mot klokka når det gjelder effekten av NFF sin dialog. Likevel støtter Tom Høgli mye av fotballforbundet har lagt ned.

– Det her er ingen kampanje mot NFF. De skal tvert imot ha skryt. De har forsøkt i mange år. Vi er bare uenige i det siste virkemidlet, sier den tidligere landslagsbacken.

Kommunikasjonsrådgiver i NFF, Gro Tvedt Anderssen, frykter at en boikott vil sørge for at Norge mister evnen til å påvirke innenfra. Til tross for uenighetene rundt virkemidler, er hun glad for at de i dag fikk snakket sammen.

– Denne samtalen viser at vi kan ha en god dialog på viktige temaer. At vi kan sette oss ned å se på hvor grensen skal gå, uansett hvor dette ender. Jeg er veldig glad for å ha en landslagssjef som bruker stemmen sin på denne måten, så jeg gleder meg til fortsettelsen. Konkrete tiltak er det som bringer verden fremover, sier Anderssen.

Selv om hun er uenig i valg av virkemiddel, er Gro Tvedt Anderssen glad for at supportere, klubber og NFF kan diskutere vanskelige spørsmål sammen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Kan tas opp på søndag

Boikott ser ut til å bli et tema på søndagens forbundsting. For at boikott skal havne på sakslisten, må det komme et benkeforslag som 2/3 av delegatene stemmer for. Hvis dette skjer, vil boikott bli behandlet som et vanlig punkt på sakslisten, hvor det holder med et alminnelig flertall.

Over 200 delegater fra norske klubber er påmeldt. Forbundsstyret har åtte representanter og fotballkretsene har 18. Alle stemmene er like mye verdt.

Så langt har disse klubbene gått inn for en boikott av Qatar-VM 2022: