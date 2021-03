Her oppdages dataangrep mot Norge

– Vi sender ut i overkant av hundre varsler til varselmottakerne våre i løpet av et år, sier Mariah Vårum til TV 2.

Hun jobber for Nasjonal Cybersikkerhetssenter (NCSC), som er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

– Vi melder i fra dersom vi oppdager sårbarheter i sikkerhetssystemer. Vi må også melde i fra når cyberhendelsene har skjedd.

Det fortalte Vårum under Sikkerhetskonferansen 2021 som ble arrangert torsdag.

24-timer i døgnet

Kontoret til NCSC ligger på Havnelageret på Langkaia i Oslo. Her overvåkes all digital aktivitet i Norge.

– Operasjonssenteret vårt er aktivt 24 timer i døgnet. Det er her vi oppdager dataangrep mot Norge.

Og det ser det ikke ut til at blir mindre av i tiden fremover.

– Vi ser ingen tegn til at dette avtar. Fremmede stater og kriminelle aktørers kapasitet til å gjennomføre nettverksoperasjoner med alvorlige konsekvenser for Norge er høy, og NSM vurderer det digitale risikobildet som skjerpet sammenliknet med i fjor, heter det i årets risikovurdering fra NSM.

Forventer flere

På Langkaia er det stadig hektisk. NCSC fungerer også som nasjonal responsfunksjon for alle alvorlige datahendelser mot norske virksomheter.

– Vi leverer også en rekke tekniske tjenester. Blant annet så utarbeider vi råd og tiltak for flere norske virksomheter.

Onsdag meldte Stortinget om et nytt dataangrep. Angrepet er større og mer avansert enn et angrep som rammet Stortinget i høst.

OVERVÅKER: Her fra Langkaia oppdages digitale angrep mot Norge. Det var her det digitale angrepet mot Stortinget ble oppdaget. Foto: Solum, Stian Lysberg

Det er knyttet mot sårbarheter hos programmet Microsoft Exchange. Programmet har blant annet ansvar for e-post, kalender og kontaktlistene til stortingsrepresentantene.

Under torsdagens sikkerhetskonferanse kunne avdelingsleder for Nasjonal Cybersikkerhet, Bente Hoff, fortelle at angrepet har gått ut over et titalls norske bedrifter.

– Og vi jobber med å finne ut om angrepet har rammet enda flere. Det forventer vi at det har, fortalte Hoff under konferansen.

Tillitsvekkelse

IT-ekspert, Torgeir Waterhouse, tror vi kommer til å få stadig flere slike angrep.

– Dette er det nye normalen. Vi må opparbeide oss en måte å håndtere dette på. Vi kan ikke regne med at dette ikke vil skje igjen.

Waterhouse frykter for flere konsekvenser av denne typen angrep.

– Tilliten vår til demokratiet og evnen vår til å styre landet avhenger av at disse systemene fungerer. Tillitsvekkelsen kan være vel så alvorlig som den direkte skaden av dette angrepet.