Danmark pauser vaksinering med AstraZeneca etter dødsfall

Årsaken er at det har forekommet flere tilfeller med blodpropp hos personer som har blitt vaksinert med korona-vaksinen fra AstraZeneca.

Det melder danske myndigheter, torsdag formiddag.

Europeiske legemiddelmyndigheter har på bakgrunn av dette iverksatt en undersøkelse av vaksinen.

Ifølge finansnettstedet LiveSquawk følger AstraZeneca med på den siste utviklingen.

– AstraZeneca er kjent med uttalelsen fra Sundhedsstyrelsen. De undersøker mulige bivirkninger knyttet til covid-19-vaksinasjoner. At vaksinen er trygg har blitt grundig undersøkt gjennom kliniske studier, skriver LiveSquawk.

– Ingen lett beslutning

Et tilfelle innebærer et dødsfall i Danmark. Det kan på nåværende tidspunkt ikke konkluderes om dette skyldes vaksineringen.

Det opplyser Sundhedsstyrelsen på sine hjemmesider.

Foreløpig har danske myndigheter valgt å pause vaksineringen av AstraZeneca-vaksinen i to uker. Det vil bli foretatt en ny vurdering i uke 12.

– Vi er midt i den største og viktigste vaksineringsutrullingen i Danmarks historie. Og nå har vi bruk for alle vaksiner vi kan få. Det er derfor ingen lett beslutning å sette en vaksinene på pause. Men fordi vi vaksinerer så mange, er vi også nødt til å reagere, når det kan oppstå alvorlige bivirkninger. Det er vi nødt til å avklare, før vi kan fortsette bruken, sier direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Legemiddelverket og FHI sitter nå i møter for å finne ut hva dette vil bety for Norge sin del.

De har innkalt til en pressekonferanse klokken 14.00 torsdag. Det bekrefter medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til TV 2.

Overlege Sigurd Hortemo sier til Dagbladet at de vil vurdere om det er aktuelt å pause bruken også i Norge.

Senest onsdag anbefalte FHI AstraZeneca-vaksinen til eldre personer over 65 år.

Bergen, Stavanger, Trondheim og Bodø har allerede besluttet å pause bruken .

– Meldingene fra Danmark er såpass alvorlige at Legemiddelverket og FHI har et møte allerede i formiddag. Da pauser vi vaksinasjonen for å vente på deres konklusjon, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen til Bergens Tidende.

– Ganske dramatisk

Madsen sier til NRK at det foreløpig ikke er meldt om lignende bivirkninger med blodpropp i Norge.

– Det bekymrer meg, for det er ganske dramatisk. Men det har vært rapportert blodpropp i forbindelse med denne vaksinen fra flere land. Vi er også oppmerksomme på det i Norge, sier Madsen til kanalen.

Statsminister i Danmark Mette Frederiksen sier at vaksinen er satt på vent til myndighetene har skaffet til overblikk over bivirkningene.

– Selvfølgelig er det vondt å få en slik nyhet, men først og fremst er det riktig å undersøke saken, når det er risiko forbundet med en vaksine, sier statsministeren.

Hun sier det er for tidlig på konkludere om betydningen av de dårlige nyhetene. Det er landets helsedirektorat som har opplyst om de alvorlige tilfellene av blodpropp. Frederiksen henviser til helsemyndighetene for nærmere opplysninger.

– Nødt til å reagere

Danske myndigheter understreker at de ikke har lagt bort AstraZeneca-vaksinen for godt, men at de setter bruken på pause.

– Det er god dokumentasjon for at vaksinen både er sikker og effektiv. Men både vi og legemiddelverket er nødt til å reagere på rapporter om mulige alvorlige bivirkninger, både fra Danmark og andre europeiske land, sier Brostrøm.

FHI skriver på Twitter at de er i dialog med Legemiddelverket for å avklare situasjonen, og sier at de kommer tilbake når de har mer informasjon.

Pausen i AstraZeneca-vaksineringen i Danmark får konsekvenser for vaksineplanen. Alle som har fått sin første dose med vaksinen, må nå vente på dose nummer to.

– Jeg er lei meg for at vi nå blir nødt til å fortelle de som allerede har fått første dose, eller de som har fått innkalling til første dose, om at de dessverre må vente til våren eller forsommeren før de blir fullvaksinert, sier Brostrøm.

Pause i fem andre land

Helseminister Magnus Heunicke sier at beslutningen er tatt som et føre var-hensyn.

– Selv om det på nåværende tidspunkt ikke er påvist en sammenheng mellom vaksinen og de alvorlige bivirkningene, så skal vi handle forsiktig inntil konklusjonen foreligger, sier Heunicke til danske TV 2.

Også i Østerrike, Estland, Lituaen, Latvia og Luxembourg har man satt bruken av særlig ett parti av AstraZeneca-vaksinen på pause, mens undersøkelser pågår, ifølge Euronews.

Nå er det opp til EU og lage en nærmere undersøkelse om en eventuell sammenheng mellom vaksinen fra AstraZeneca og de alvorlige tilfellene med blodpropp.

394 bivirkninger

AstraZeneca-vaksinen ble tatt i bruk i Norge 8. februar. Siden den gang har Legemiddelverket fått inn rapporter om 394 mistenkte bivirkninger, 15 av dem alvorlige.

Vaksineprodusenten selv sier til danske TV 2 at de er klar over Danmarks beslutning.

– Pasientsikkerhet er førsteprioriteten til AstraZeneca. Vi har klare og strenge sikkerhetsstandarder for godkjenningen av all slags ny medisin, deriblant korona-vaksinen til AstraZeneca, skriver de.

Saken oppdateres!