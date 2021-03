I fjor sommer kom den overraskende nyheten fra Mitsubishi i Japan: De skulle endre kraftig på forretningsmodellen sin. Og et av tiltakene her, var at de ikke skulle lansere noen nye modeller for salg i Europa de neste tre årene.

I praksis: Trekke seg ut av vår del av verden.

Dette vakte naturligvis stor oppsikt, ikke minst her hjemme, hvor Mitsubishi har hatt suksess i mange år. Sist med den ladbare SUV-en Outlander som har vært Norges mest solgte ladbare hybrid i en årrekke.

Får to nye biler – fra Renault

Så ble det jobbet intenst i kulissene og etter et par måneder kom kontrabeskjeden: Mitsubishi skulle likevel ikke forlate det norske markedet. Dagens Outlander forsvinner og blir ikke erstattet her hjemme. Men Mitsubishi får i stedet den ladbare hybriden Eclipse Cross.

Nå er det også akkurat kjent at Mitsubishi skal utvide modellutvalget sitt med to biler til. De er ikke egenutviklet, i stedet får Mitsubishi her hjelp av Renault som er en del av Nissan/Renault/Mitsubishi-alliansen.

Mitsubishi Outlander var verdens første ladbare hybrid-SUV da den kom, bilen har vært en knallsukess i det norske markedet.

Salgsstart om to år

Konkret betyr det at bilene produseres av Renault, så får de Mitsubishi-merker og eventuelle andre tilpasninger, for å skille dem litt fra originalene.

Dette grepet er langt fra nytt. En rekke merker har gjort det samme. Et nylig eksempel er Suzuki Across som er nøyaktig samme bil som Toyota RAV4. På denne måten kan man få ut "nye" modeller, uten av det krever store utviklingskostnader.

Mitsubishi opplyser at de vil introdusere modellene i utvalgte markeder i Europa. Målsetningen for salgsstart er 2023.

Mitsubishi var svært tidlig ute med elbil og lille i-MiEV solgte lenge svært godt i Norge. Men noen oppfølger har den ikke fått.

– Kan treffe godt her hjemme

Hvilke Renault-modeller det er snakk om, er imidlertid ikke kjent ennå. Det spekuleres i at det kan være snakk om småbilen Clio og crossoveren Captur. SUV-ene Kadjar og Koleos er også nærliggende å tenke på her. Mitsubishi har lange og gode SUV-tradisjoner i vår del av verden. Først i mange år med Pajero, så kom Outlander og den mer kompakte ASX til.

– Vi ser frem til å få mer informasjon om nye produkter som vi kan vi kan tilby våre kunder på lengre sikt. Foreløpig fokuserer vi på salg av nåværende modeller, men tenker samtidig at de planlagte modellene kan treffe godt også her hos oss, sier Rune Gjerstad som er administrerende direktør i importøren MMC Norge AS.

