Han er kanskje verdens heteste fotballspiller om dagen, Erling Braut Haaland. 20-åringen fra Bryne - og foreløpig soleklar toppscorer i årets Champions League - har de siste årene forbauset Fotball-Europa.

Slikt blir lagt merke til langt utenfor landegrensene både i Norge og i Tyskland. For hvor populær er egentlig nordmannen ute i den store verden?

– Erling er spesiell. De siste seks månedene har det eksplodert av henvendelser fra folk som ønsker intervju med ham. Det eneste kontinentet vi ikke har hatt en henvendelse på ham fra, er vel fra Australia, sier Borussia Dortmunds pressesjef Daniel Stolpe til TV 2.



Ifølge han er spesielt interessen fra Asia stor.

– De asiatiske liker høye, blonde europeiske gutter. De er helt gale etter ham. Han er helt klart den som prioriteres øverst. Det er en ny dimensjon rundt det, sier Stolpe.

I løpet av hans tid i klubben har Dortmund blant annet hatt store stjerner som Pierre-Emerick Aubameyang i klubben. Han er nå Arsenal-kaptein. Også Christian Pulisic var en stor stjerne før han gikk til Chelsea.

– Vi har hatt store stjerner her tidligere, så jeg vil ikke si at jeg er sjokkert over interessen. Men det er noe spesielt med Erling, sier Stolpe.

Det er langt ifra bare i pressen at Haaland er ettertraktet. Hans agent, Mino Raiola, har tidligere sagt at det er maks ti klubber i verden som trolig har råd til å kjempe om Haalands signatur dagen han forlater Borussia Dortmund.

– Jeg tror ikke det er en eneste sportsdirektør eller trener i verden som ville sagt at de ikke er interessert i Haaland. Er det et Formel 1-lag som ikke ville hatt Lewis Hamilton? spør Raiola retorisk.

Eksploderer etter storkamper

Spesielt i etterkant av kampene der Haaland har gjort store ting, som for eksempel mot Sevilla denne uken, eksploderer interessen etter nordmannen, ifølge Dortmunds pressesjef.

– Etter en kamp som mot Sevilla, så tar det av, sier Stolpe.

Han anslår at Borussia Dortmund ukentlig får opp mot 50 intervjuforespørsler på Haaland. Stort setter takker klubben nei til de aller fleste. Dortmund ønsker i størst mulig grad at jærbuen får fokusere på det sportslige.

– Erling pleier å si til meg at jeg stjeler all hans tid etter kampene. Etter kampene må han stille opp en del, men Erling vet jo at jo bedre han presterer, jo mer ettertraktet er han. Da er det bra for alle at han stiller opp en del, sier Stolpe.

Slik har det naturligvis vært etter begge Sevilla-kampene i Champions League. Totalt banket Haaland inn fire mål mot spanjolene, og etter den første kampen lot TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller seg imponere av Haalands møte med media.

– Han er herlig i måten han svarer på. Jeg synes også at han har lagt av seg litt at han på død og liv skal sende noen stikk og sånn. Jeg synes det er en mye bedre versjon av Erling Braut Haaland, sier Stamsø-Møller.

Dortmunds pressesjef Stolpe har fått med seg at Haaland stort sett «bjudar på» et eller annet i møtet med pressen, enten det er å svare kort eller å gi folk noe å snakke om.

– Jeg opplever at han har en artig relasjon med media. Han takler det fint. Du vet jo at du får et ja eller nei svar om du stiller et ja eller nei-spørsmål, men som du vet: Erling er jo norsk, så han er ikke den som snakker aller mest, sier Daniel Stolpe.