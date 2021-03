– Det er veldig godt. Spesielt i disse tider hvor alt går litt trått. Det er deilig å sette ett smil på ansiktet til noen, sier Sigrid Heien Hansen.

Sammen med flere lagvenninner leverer de mat hjem på døren til flyktninger med tilknytning til klubbens eget flyktninglag i en sårbar tid.

– Man får litt perspektiv på ting når vi klager over at det er litt tungt, men det er alltid noen som har det tøffere, så det er fint å hjelpe til, sier Synne Jensen.

Sigrid Heien Hansen (t.v) og Synne Jensen kjørte matvarer hjem til flyktninger i Oslo. FOTO: Torstein Wold / TV2

– Tusen takk, nikker Mounir Gadro idet han løfter to fulle handleposer utenfor hjemmet etter at Heien Hansen og Jensen har overlevert maten på koronavennlig avstand.

– Dette var veldig fint og veldig bra. Det er veldig mange hyggelige mennesker i Norge. Det er sikkerhet, og det er det viktigste, fortsetter Gadro.

60-åringen er én av over 40 spillere på Vålerengas flyktninglag, fordelt på to lag, som fortviler over at de ikke får trene med lagkameratene.

– Å spille fotball er som å sove. Det gir energi. Jeg håper vi kan få spille i sommer igjen hvis det er mulig, smiler Gadro.

I utgangspunktet skulle Heien Hansen og Jensen gjennomført de siste sesongforberedelsene inn mot seriestart som etter planen var 20.mars.

Men med de gjeldene retningslinjene fra FHI og Helsedirektoratet, som sterkt anbefaler å ikke spille treningskamper, ble Norges Fotballforbund tvunget til å utsette seriestarten.

– Det føles litt ut som fjoråret repeterer seg selv, sier Heien Hansen.

I fjor ble Toppserien-starten flyttet fra 20.mars til 3.juni.

Torsdag bekreftet NFF at seriestarten utsettes til helgen 1.-2.mai - 44 dager senere enn hva som opprinnelig var planen.

– For å kunne starte opp med et krevende seriespill er man avhengig av tre-fire uker med normal oppkjøring. Medisinsk er det viktig å forberede spillerne på en lang sesong med tett kampprogram, forklarer leder av NFFs konkurranseavdeling, Nils Fisketjønn om utsettelse av seriestarten.

Vålerenga-duoen innrømmer at de er frustrerte over at de ikke får spille treningskamper og bekymret for seriestarten, men møtet med flyktningene satte toppfotballen i perspektiv.

– Jeg og Sigrid er kanskje utålmodige og tenker mye på seriestarten, men når alt kommer til alt er det ting som er viktigere enn det. Folk har det tøft, forteller Jensen.

Utsettelsen føyer seg imidlertid inn i rekken av utsettelser det siste året for fjorårets seriemester:

Utsettelse av seriestarten i fjor var en lang prøvelse for Fotball-Norge, mens Vålerenga opplevde flere utsettelser i forbindelse med Champions League-spill i fjor høst, i tillegg til da serieavslutningen ble utsatt som følge av koronasmitte i Toppserien.

– Vi får fått god trening på å takle utsettelser nå, ler Heien Hansen.

Samtidig innrømmer Vålerenga-duoen at det er vanskelig å motivere seg når det blir så mange utsettelser.

– Det er jobben vår og det vi setter av tid til og det vi bruker tiden vår på... og da blir det litt tomt, avslutter Heien Hansen og trekker på skuldrene.