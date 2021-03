Ny vaksine godkjennes i dag: – Har store fordeler

Torsdag er det et år siden WHO erklærte utbruddet av koronaviruset for en pandemi. Viruset skal bekjempes med vaksiner, og EUs legemiddeltilsyn EMA vurderer nå koronavaksinen fra Johnson & Johnson.

Vaksinen er allerede hastegodkjent i USA, og det er ventet at også EU vil gi grønt lys.

– Det er ingenting som taler for at den ikke skal bli godkjent av EU. Vitenskapskomiteen sitter nå og vurderer dette, og kommer med sin innstilling i løpet av torsdagen, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

– Hvis innstillingen er positiv, går den videre til EU-kommisjonen som umiddelbart godkjenner vaksinen for bruk i hele EU. Så går den til Norge, hvor vi umiddelbart godkjenner vaksinen for bruk i Norge.

Fordeler

Koronavaksinene som til nå er godkjent i Norge er BioNTech/Pfizer, Moderna og AstraZeneca. Vaksinen fra Johnson & Johnson skiller seg fra de som er godkjent til nå, fordi den bare gis i én dose.

– De ulike vaksinene har i begynnelsen vært testet med både én og to doser. Da har det vist seg at Johnson & Johnson-vaksinen gir god beskyttelse med én dose. Det er en stor fordel, sier Madsen, og fortsetter:

– Det gjør rett og slett at man får veldig mye mer ut av dosene, ved at man kan vaksinere flere. Hvis Norge får 900.000 vaksiner med Johnson & Johnson, kan vi vaksinere 900.000 mennesker istedenfor 450.000.

Vaksinen fra Johnson & Johnson har også en annen fordel.

– Den kan lagres i kjøleskap, og er derfor lettere å distribuere enn andre vaksiner, sier Madsen.

Bekymring

Folkehelseinstituttet (FHI) har regnet med å motta 900.000 doser av Johnson & Johnson-vaksinen gjennom april, mai og juni. Nå er FHI bekymret over at vaksineprodusenten ikke klarer å svare på når vaksinen kan ankomme Norge.

– Vi har hørt at det er uklart når vaksinene kan komme til Norge, men vi har ikke fått meldinger om at det er noen problemer med produksjonen, sier Madsen.

Han påpeker at det å starte produksjon av vaksiner er en stor operasjon, og er imponert over at legemiddelfirmaene har greid å produsere så mye og få i gang fabrikker på så kort tid.

– At det kan dukke opp problemer, må vi være forberedt på, sier Madsen, som samtidig har et sterkt håp om at Johnson & Johnson leverer som først antatt.

– Leveransen betyr veldig mye for å nå målet om vaksinere så mange som mulig så fort som mulig. Vaksinen er en viktig del av vaksinasjonsprogrammet som FHI har laget. Hvis det blir en reell forsinkelse, er det veldig skuffende.

Flere vaksiner på vei

I tillegg til Johnson & Johnson, er det tre vaksiner som er til vurdering hos EMA.

– Det er Novavax, som er en mer tradisjonell proteinvaksine. Det er CureVac, som er en mRNA-vaksine, og så er det Sputnik V, som er en virusvektor-vaksine fra Russland, sier Madsen.

Johnson & Johnson er også en virusvektor-vaksine. Fagdirektøren synes det er interessant å se at forskere og legemiddelfirmaer over hele verden har klart å produsere gode vaksiner på bare ett år.

– Det var det nesten ingen som trodde i sin tid. Jeg trodde ikke på det selv engang, men jeg er veldig glad for at jeg tok feil.

Han understreker at alle vaksinene er gode vaksiner, og viser til at det pågår grundig overvåkning over hele verden.

– Så langt har det vist seg at det er svært få alvorlige bivirkninger fra vaksinene. Folk kan føle seg trygge når de får tilbud om å få vaksine, sier Madsen.