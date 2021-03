Barn i 13-årsalderen selger nakenbilder: – Vi er bekymret

Politiet ser en økning i at barn ned i 13 årsalderen selger egenprodusert overgrepsmateriale, viser en rapport fra Kripos.

– Vi ser en økning på dette området, og vi er bekymret.

Det sier Helge Haugland, avsnittsleder ved Etterretningsavsnittet under Seksjon for internettrelaterte overgrep i Kripos.

Haugland har jobbet med overgrepsmateriale i 20 år, og synes økningen i frivillig salg av seksuelle bilder blant barn er urovekkende. Bilder og videoer blir gjerne delt på Snapchat.

– Det er ikke en ny type kriminalitet, men at vi ser en økning i alderen 13-16 år er noe som bekymrer oss, sier han.

Bekymringen henger sammen med at gjerningspersonene ofte er knyttet til tidligere seksuallovbrudd.

OPPFORDRER: Haugland oppfordrer foreldre til å følge med å betalinger som er gitt av fremmede. Foto: Kripos

– Når barn ikke ser rekkevidden av hvordan bilder og videoer kan komme på avveie, og i hvilke hender disse bildene havner hos, så har vi et problem, sier han.

Risikerer overgrep

Avsnittslederen sier at konsekvensene kan være fatale. Han erfarer at barna ofte opplever bekymring etter at bildene er sendt.

– Gjerningspersonene kan drive med seksuell utpressing og ta initiativ til seksuelle møter. Barna kan oppleve psykiske belastninger senere i livet, og risikerer å bli utsatt for overgrep, forteller han.

– Hva er motivasjonen for at barn gjør dette?

– Årsakene er litt sammensatte. Det kan være en søk etter bekreftelse, tilgang til raske penger, og det kan være spenning, sier han.

Av det materialet Kripos har jobbet med, selger barn bilder og videoer for mellom 100 og 500 kroner. Det er gjerne betalingsløsningen Vipps som utspiller seg.

– Politidistriktene rundt i landet ser også betydelig større summer enn det materialet vi har jobbet med også, forteller Haugland.

Avsnittslederen understreker at barna ikke gjør noe ulovlig, men at det er de som kjøper bilder av barn under 18 år som begår lovbrudd.

– Faren er at barna kan havne i situasjoner de ikke hadde forutsett, som at de blir presset til å sende mer enn de hadde sett for seg, sier han.

Sjeldent ofrene melder ifra

Haugland sier at det finnes mørketall, og at avdekkingen gjerne skjer av at omsorgspersoner oppdager ting som avviker fra normalen. Det er sjeldent at ofrene melder ifra selv.

– Det kan være endring i atferd blant barna, eller at de plutselig har mer penger enn de skulle hatt, sier han.

Han råder foreldre og foresatte til å snakke med barna om nakenbilder og konsekvensene av å selge og dele disse. Han oppfordrer også til å være oppmerksom på betalinger fra ukjente personer.

Barn sitter med skyldfølelse

Leder i Kors på halsen, Nelli Kongshaug, erfarer at flere unge tar kontakt med hjelpetjenesten fordi barna er bekymret for at bilder som de selv har delt, skal bli delt videre.

– De synes det er vanskelig å be om hjelp. Barna sitter igjen med en skyldfølelse fordi de selv tenker at de har gjort noe som de ikke burde, og vegrer seg for å si det til mor og far, sier hun til TV 2.

Kors på halsen er Røde Kors sitt nasjonale samtaletilbud for alle barn opp til 18 år.

Trenger du noen å snakke med? Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte: 800 57 000 Alarmtelefon for barn og unge: 116 111 Det finnes hjelp: For deg som er redd for om du kommer til å begå seksuelle overgrep mot barn. En anonym chattetjeneste.

I et av forumene til Kors på Halsen forteller en jente på 13 år at hun hadde delt et nakenbilde med en eldre gutt på Snapchat.

– Han var veldig hyggelig og jeg likte han godt. Men bare noen få timer senere så drev han å spurte om jeg kunne sende bilder av kroppen min. Det gjorde jeg..., fordi jeg er dum. Så plutselig tar han screenshot. Jeg spurte om han kunne slette det og sa «nei» (...), skriver hun.

Hun skriver videre at hun aldri skal dele nakenbilder igjen, og er redd for at gutten skal dele bildet videre. Hun vil heller ikke fortelle om hendelsen til moren sin, og spør om hjelp til hva hun kan gjøre.

BARN ER BEKYMRET: Nelli Kongshaug erfarer at barn tar kontakt med hjelpetjenesten Kors på halsen, fordi barna er bekymret for at bilder som de selv har delt, skal bli delt videre. Foto: Martin Fjellaner

Kongshaug sier det er viktig at foreldrene gir den støtten og hjelpen barnet trenger i en slik situasjon.

Hun fraråder videre straff og sanksjoner, fordi det kan føre til at barna ikke tør å dele om ubehagelige situasjoner de har havnet i.

– Foreldre må vite om at disse hendelsene forekommer. Vi gjør alt vi kan for å beskytte barna våre, og jeg tror det viktig at vi må erkjenne at barna våre tar noen valg som vi ikke ønsker. Da må vi håndtere dette på en riktig måte med god dialog, og ikke la barna havne i en skvis, sier hun.

– Håper flere får øynene opp

Kongshaug sier at de vet at barna deler bilder med noen de har en god relasjon til, eller som de ønsker å få en god relasjon til.

– Når man er tidlig i tenårene, så tenker man nødvendigvis ikke på konsekvensene i det lange løp. Det er spennende der og da, men de er ikke klar over at de kan bli presset til å dele mer av seg selv.

Hun sier det er bekymringsverdig hvor bildene havner. Hun trekker frem personer med seksuell interesse for barn som mottakere av bildene.

– Mottakerne er profesjonelle. De vet hvordan de skal utnytte barn, nettopp fordi de er så unge og sårbare. Jeg håper at flere får øynene opp for at dette foregår, sier hun.

Avslutningsvis kommer hun med forslag på hvordan man kan forebygge at barn sender nakenbilder.

– En god dialog med barna må starte tidlig. Det å ta praten om sex og kropp er gjerne litt pinlig og flaut når man er tidlig i tenårene. Er man yngre synes man gjerne ikke at det er like flaut å prate om, og de er derfor kanskje mer mottakelig for å lytte, sier hun.