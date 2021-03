Tvillingpar er klare for Sommerhytta – tror én ting kan bli et stort problem

Denne våren er det tid for en ny sesong av Sommerhytta på TV 2. Det er Guri Solberg (44) som skal lede den femte sesongen av programmet.

I ti uker skal fire par konkurrere om å stå igjen som vinner av hytta de selv pusser opp, i Mjøsli i Stange kommune.

Ett av deltakerparene er tvillingene Trude Rishaug Lium (40) og Trine Rishaug Lium (40).

Se de første klippene fra årets sesong av Sommerhytta, øverst i saken.

TVILLINGER: Trude og Trine Rishaug Lium er ett av parene som skal konkurrere om å vinne årets sesong av Sommerhytta på TV 2. Foto: Espen Solli

Tilfeldig

At tvillingsøstrene meldte seg på programmet var ren tilfeldighet.

– Det var en veldig impulsiv handling. Jeg satt og kjedet meg, og fikk plutselig tilsendt et screenshot av påmeldingen, av søsteren. Da gikk jeg inn på nettsiden og begynte å søke, forteller Trude, når TV 2 ringer henne.

Helt uforventet fikk tvillingene beskjed om at de var ett av deltakerparene i årets sesong.

– Det var helt utrolig, jeg trodde ikke på det, sier Trine på telefon med TV 2.

– Søsteren ante nok et lite håp etter hvert, jo lenger vi kom, men jeg hadde ikke troen på at vi skulle komme så langt. Det kom som et sjokk, da vi fikk vite at vi var med, flirer hun, og får støtte av tvillingsøsteren sin:

– Det kom som et sjokk. Det var så mange søkere, så det var ikke forventet. Jeg syntes det var kjempemorsomt, men jeg tror Trine ble litt mer redd, ler Trude.

DELTAKERNE: Samboerparet Anne Rosenlund Skretteberg og Jone Engemoen Hansen, venneparet Adrian Middelthon og Christine Kirkhorn, tvillingene Trude og Trine Rishaug Lium, og far og datter Kurt Rasmussen og Veronica Johansen Rasmussen er årets deltakerpar i Sommerhytta. Foto: Espen Solli/ TV 2

Ulike

Tvillingsøstrene bor til vanlig i Rygge og på Toten, hvor de driver hver sin frisørsalong. Tross avstanden har de et svært nært forhold.

– Vi snakker stort sett hver dag på telefon. Siden vi var små har vi holdt sammen, både i skolegang og utdannelse. Vi har alltid vært sammen, forteller Trine.

Men selv om Trine og Trude er tvillinger, har de en noe ulik tilnærming til utfordringer.

– Jeg går løs på alt først, også tenker jeg etterpå. Jeg tar utfordringer på strak arm, mens Trine er nok mer en tenker, og planlegger litt mer enn meg. Trine måtte holde meg litt i ørene på Sommerhytta, forklarer Trude.

At de skulle tilbringe ti uker sammen var én av motivasjonsfaktorene for å være med på programmet.

– Vi ønsket å være sammen. Vi har ikke bodd sammen på mange år, så dette var en fin anledning til å gjøre noe sammen, forklarer Trude.

Det stiller Trine seg bak.

– Før det startet tenkte jeg at det skulle bli skikkelig moro å dele denne opplevelsen sammen, og se hva vi klarer. Skulle jeg delt det med noen, så var det Trude jeg ville delt det med, sier hun.

Men til tross for at de ønsket å tilbringe ti uker sammen, legger ikke Trude skjul på at overgangen var stor.

– Det var et sjokk. Vi slet med å finne plassene våre, vi er stae begge to, og vil ha det på vår måte, ler hun.

– Jeg tenkte: Å herregud, dette går ikke, ler Trine, som samtidig fant ut at de kanskje ikke var så like, som hun trodde.

– Kan bli et stort problem

I bagasjen har tvillingene svært lite erfaring med oppussing. Trude har mer erfaring med å rive enn å bygge, mens Trine har vært «håndtlanger» og gitt verktøy til de som har arbeidet.

Likevel er det én ting som tvillingsøstrene frykter mer enn noe annet, med Sommerhytta-deltakelsen.

– Mark er det verste dyret, det er fælt og ålete. Det er en litt rar fobi kanskje, men vi er begge livredd meitemark. Vi vet ikke hvorfor vi har det, men det er like ille hos begge to. Det kan bli et stort problem, sier de.

Fobien har damene hatt helt siden de kan huske. Hvorfor aner de ikke.

– Jeg kan huske da jeg syklet til skolen, og syklet over en mark. Da fikk jeg så vondt i magen, fordi den var så ekkel. Det var helt grusomt, ler Trine.

Tvillingsøstrene både gruer og gleder seg til TV 2-programmet endelig skal begynne å rulle på TV-skjermen, da de har holdt det for seg selv siden innspillingen foregikk i mai i fjor.

– Vi er begge kjempespente. Jeg tror vi har vist alle sider av oss selv, så vi har nok bidratt godt, sier Trude lattermildt.

EKSPERTER OG PROGRAMLEDER: Aina Steen, Lars Fossum, Guri Solberg og Finn Schjøll. Foto: Espen Solli/TV 2

Dette er de andre deltakerparene i årets sesong av Sommerhytta:

Bestevenner

Christine Kirkhorn (26) og Adrian Middelthon (24) er bestevenner. Kirkhorn kommer fra Asker, men bor i Oslo og jobber som eiendomsmegler. Middelthon kommer fra Tønsberg, men bor i Oslo, og han har en bachelor i eiendomsmegling.

BESTEVENNER: Til tross for null erfaring, har venneparet Adrian Middelthon og Christine Kirkhorn et stort konkurranseinnstinkt, som de håper kommer godt med i Sommerhytta-deltakelsen. Foto: Espen Solli

Selv om de ikke har noe som helst erfaring med oppussing, har de begge et stort konkurranseinnstinkt. Å lære seg ting sammen, og samarbeide godt på alle oppgaver, tror de blir alfa omega for å rekke å bli ferdige med ukesoppdragene.

– Vi gleder oss til å tilbringe sommeren sammen, og ser på dette som en morsom og lærerik utfordring, sier venneparet i en pressemelding.

Far og datter

Kurt Rasmussen (48) og datteren Veronica Johansen Rasmussen (26) er trofaste fans av TV 2-programmet, og de har fulgt med siden første sesong.

FAR OG DATTER: Kurt Rasmussen og datteren Veronica Johansen Rasmussen håper at Sommerhytta kan bli et samlingssted for familien. Foto: Espen Solli

Bokbinderen Kurt er opprinnelig fra Jæren, men bor på Hamar, sammen med sin kone og deres 20 år gamle sønn. Familien bor på Hamar, men Veronica bor på nåværende tidspunkt med kjæresten sin i Oslo, samtidig som hun studerer. Da hun flyttet til Oslo mistet hun jenterommet sitt til lillebroren. Derfor ønsker hun seg et sted hvor familien kan samles.

– Vi føler oss veldig heldige som ble valgt ut til å være ett av de fire parene i årets sesong. Dette er en mulighet man kun får én gang i livet, sier de i pressemeldingen.

Samboere

Samboerparet Anna Rosenlund Skretteberg (23) og Jone Engemoen Hansen (27) er begge fra Åmot i Modum kommune. Skretteberg jobber i bank, samtidig som hun studerer økonomi, mens Hansen jobber som butikkselger i Maxbo.

SAMBOERE: Jone Engemoen Hansen og Anna Roselund Skretteberg gleder seg over å ha blitt valgt ut som ett av sesongens fire Sommerhytta-par. Foto: Espen Solli

Paret har lite erfaring med bygging og oppussing. I og med Skretteberg har en meget handy far, er det lettere å henvende seg dit, enn samboeren.

Nå håper de at Hansen skal lære seg å bli mer praktisk og handy, gjennom Sommerhytta-deltakelsen.

– At vi har blitt valgt ut som ett av fire par blant mange søkere, er veldig rart å tenke på. Det er skikkelig stas, sier de i pressemeldingen.

– Vi er spent på å bli kjent med de andre deltakerene og er klare for å sette forholdet på prøve, sier de videre.

Sommerhytta har premiere på TV 2 og TV 2 Sumo mandag 5. april.