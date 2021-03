NSM: Et titalls norske virksomheter rammet av dataangrepet

Et titalls norske virksomheter er rammet i det siste dataangrepet mot Norge, opplyste avdelingsdirektør Bente Hoff i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) torsdag klokken 9.

Både virksomheter i privat og offentlig sektor er rammet, sier hun.

Det kan være flere ulike aktører som utnytter sikkerhetshullet i Microsoft-programmet Exchange, legger hun til.

– Vi kan forvente at det kommer en andre bølge der man bruker en bakdør til å plante løsepengevirus og låse ned systemene, sier avdelingsdirektør Hoff.

Ifølge IT-giganten Cisco utgjør løsepengevirus en av de vanligste truslene mot små og mellomstore bedrifter i Norge.

– Det digitale risikobildet er skjerpet, sier NSM i risikovurderingen som ble lagt frem torsdag morgen.

Høyere aktivitetsnivå

Ifølge NSM var det digitale situasjonsbildet i 2020 preget av et høyere aktivitetsnivå mot norske virksomheter og institusjoner sammenlignet med tidligere år.

– Vi ser ingen tegn til at dette avtar. Fremmede stater og kriminelle aktørers kapasitet til å gjennomføre nettverksoperasjoner med alvorlige konsekvenser for Norge er høy, og NSM vurderer det digitale risikobildet som skjerpet sammenliknet med i fjor, skriver NSM.

Onsdag opplyste Stortinget at Norges nasjonalforsamling er blitt rammet av et nytt dataangrep som er større og mer avansert enn da de ble angrepet i fjor høst.

– Dette angrepet er større og mer avansert. Det hadde potensiale til å forstyrre parlamentariske prosesser, sa stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen under en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Eksperter på datasikkerhet sier at hackerne har fått tilgang til en gullgruve.

Tilgang til sensitiv informasjon

– Konsekvensene av et cyberangrep kan være mange. Den direkte konsekvensen kan være at aktøren får tilgang til sensitiv informasjon, som både kan ha etterretningsverdi i seg selv og videre benyttes i påvirkningsforsøk. I tillegg kan aktøren i enkelte tilfeller oppnå tilgang til systemer som kan utnyttes i et mer langsiktig perspektiv, skriver NSM i risikovurderingen for 2021.

I forbindelse med fremleggelse av trusselvurderingen for 2021 sa viseadmiral Nils Andreas Stensønes, sjef for Etterretningstjenesten, til TV 2 at høstens valg kan bli utsatt for påvirkningsoperasjoner. Ifølge E-tjenesten søker både Russland og Kina å påvirke valgprosesser.

