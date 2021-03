Tines nye melkekartong får Magnus (35) til å rase: - Hva tenkte de på?!

«Dette er en STOR TABBE av Tine!»

Slik starter Magnus Hoem Iversens Facebook-innlegg, som nå har gått viralt.

I februar annonserte Tine at de fjerner den årelange tradisjonen med påskekrim på melkekartongene, og nå må man løse «Det store vaffelmysteriet» på nett.

«Sveip til høyre for å løse årets påskekrim,» står det på Tine.no.

Dette får Hoem Iversen, som er pressesjef for byrådet i Bergen, til å rase.

«JEG KLIKKER!», skriver han på Facebook.

GÅR DIGITALT: I årets påskekrim skal man hjelpe Jenny Jod med å løse «Det store vaffelmysteriet» på nett. Foto: Tine

«Større univers»

– I årets påskekampanje forsøker vi å skape et større univers som knytter Tine til påsken, sa Tine Marked-direktør Frode D. Fimreite til NRK da de annonserte sin nye påskestrategi.

Magnus Hoem Iversen lurer på hvorfor Tine tror at de trenger å «knytte seg til påsken».

«Hva med å bare lage god melk, og i tillegg gi folk en fin underholdningsgave på kartongen? Det bidrar til at man liker Tine. Dette nye grepet gjør at jeg blir forbanna på Tine,» skriver han.

– Skikkelig irritert

Det var da Hoem Iversen søndag skulle spise bananlapper til frokost, at han reagerte på melkekartongen foran ham.

– De hadde trykket en QR-kode på kartongen og skrev at jeg måtte gå inn på en nettside for å lese påskekrimmen. Jeg ble skikkelig irritert. Hva tenkte de på, sier han til TV 2, og fortsetter:

– Jeg ble bare mer og mer irritert. Til slutt gikk jeg på Facebook og skrev et langt innlegg.

«Tine undervurderer hvor samlende og umiddelbart det er å ha noe å snakke om direkte på kartongen. Et analogt blikkfang på frokostbordet. Nå er det slutt på «min tur, min tur»-øyeblikk, å forsøke å løse krimmen sammen, og i det hele tatt – den gode og trege feriefølelsen det er å følge krimmen over tid, og over flere kartonger. Det var jo dette som var kjekt, at man kunne la den ligge litt – komme tilbake til den,» skrev han.

Innlegget ble fort snappet opp av Bergens Tidende og bransjenettstedet Kom24.

Innlegget gikk viralt.

– Jeg ble litt overrasket over hvor mange likes og delinger jeg fikk. Det ble visst et stort engasjement rundt dette her. Mange har et forhold til Tines påskekrim, sier han.

FORTID: Slik presenterte Tine sine påskekartonger i 2019, med påskekrim trykket på. Foto: Tine

– Ring Gunnar Staalesen og ta påsken tilbake

Etter at han langet ut mot Tine på Facebook, har mange tatt kontakt.

– Til og med folk jeg gikk på barneskolen tar kontakt og sier at Tine har ødelagt påsketradisjonene deres. Folk sier at det er dødsirriterende!

Siden 1997 har store forfatternavn som Jo Nesbø (60), nå avdøde Jon Michelet, Anne Holt (62), Tom Egeland (61), Unni Lindell (63) og Gunnar Staalesen (73) forfattet påskekrimmen på kartongene.

VEMODIG: Gunnar Staalesen og Tine skiltes som gode venner. Foto: Berit Roald/NTB

Fra 2011 til nå, har det vært Staalesen og Donald Duck-tegner Arild Midthun (56) som har laget påskemysteriene med detektiven Ulf Ulvheim på melkekartongene.

– Vi skilles som gode venner. Det har vært veldig gøy å få lage påskekrim for folket, og da er det jo vemodig at det tar slutt, sa Staalesen da Tine annonserte sin nye, digitale strategi.

Magnus Hoem Iversen er ikke i tvil om hva Tine må gjøre:

– Tine må ringe til Gunnar Staalesen og ta påsken tilbake. Neste år forventer jeg påskekrim på kartongen. Ikke på nett, sier han.

SPACE COWS: Gunnar Staalesen og Arild Midthuns påskekrim med detektiv Ulf Ulvheim i spissen. Foto: Tine

Lei av dingser rundt bordet

I innlegget skriver han at det «ikke kommer til å skje at familien Hvermannsen finner frem hver sin smarttelefon og sitter konsentrert rundt bordet og løser gåter».

Han spør om nordmenn virkelig trenger enda en unnskyldning for å ta opp telefonen rundt matbordet.

– Vi sitter på dingsene våre hele dagen, og vi har nett på hytta. Kan vi ikke få en slags analog påsketradisjon også? Dette var en stor tabbe. Tine var en del av påsken, men ikke nå lenger, sier han til TV 2.

Og:

– If it ain't broke, don't fix it.

EYY YO @TINE_SA! Hvor er Ulf Ulvheim? Årets påskekrim er ikke noe som gjør at man kan sette seg ned, analysere og undersøke i timevis for så å komme en halvtime for sent på skolen, ha brytekamp med søsken om hvem som skal få se på melken, eller ville debatter om hvem som har rett — sir.cumsized (@kollenpowell) March 2, 2021

Slik avslutter Hoem Iversen Facebook-innlegget:

«Dere var fullintegrert i folks høytid. Nå har dere fintet ut dere selv».

På Twitter har Tine det glatte lag av påskekrim-entusiaster.

@TINE_SA Hva gjør dere! Fjerne påskekrim fra kartongen! Vi trenger ikke mer bruk av mobil/nettbrett/PC... — Gøran Søderberg (@g_derberg) February 25, 2021

Vil helst at ein bruker minst mogleg tid på mobilen under påskefrukosten. Kjipt at Tine stiller med ein digital påskekrim, då. #påskepåmobilen — Joar Ness Valvatna (@JoarValv) February 25, 2021

Vil fornye seg

I slutten av februar svarte Tine at de ikke ønsker å oppfordre kundene sine til å bruke mer tid på mobilen, men...

«Vi ønsker å fornye oss, så i år har vi gjort en ny vri på påskekartongen. Ved å gjøre krimmen digital, blir den mindre statisk og vi kan gjøre større variasjoner som gjør den mer spennende!», skrev de på Twitter.

Vi ønsker ikke å oppfordre til å bruke mer tid på mobilen, men vi ønsker å fornye oss, så i år har vi gjort en ny vri på påskekartongen. Ved å gjøre krimmen digital, blir den mindre statisk og vi kan gjøre større variasjoner som gjør den mer spennende! — TINE SA (@TINE_SA) February 25, 2021

Beinhard konkurranse

Kommunikasjonsdirektør i Tine, Ole Martin Buene, sier til TV 2 at selskapet setter pris på engasjementet etter Hoem Iversens Facebook-innlegg.

GÅR NYE VEIER: Tines kommunikasjonsdirektør Ole Martin Buer. Foto: Tine

– ... men vi håper og tror at vi ikke har ødelagt høytiden for noen, sier han.

Han forklarer endringen med tøff konkurranse.

– At Tines påskekrim har vært en del av manges tradisjoner er veldig bra, men samtidig er konkurransen om å få plass i kjøleskapene til det norske folk knallhard, sier han.

Og:

– Vi må derfor hele tiden prøve å fornye oss – ikke for fornyelsens skyld, men i forsøk på å i enda større grad sørge for at det står Tine på den kartongen du velger i butikken og på den måten sørger for et godt livsgrunnlag for de mange små melkebøndene over hele landet som eier Tine.

Han sier at årets påskekrim er et ledd i dette arbeidet.

– Vi har laget et rikere univers enn før som vi håper vil treffe bredt blant små og store. Ikke minst ønsker vi hele Norge en kjempegod påske med både smil, snø, melk og vafler.

Hoem Iversen viser til fjellrettreglene, og ber Tine om å ta til fornuft.

– Det er ingen skam å snu, sier han.