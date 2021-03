Etter flere uker med mildvær og lite nedbør, har vinteren gjort et skikkelig comeback på Østlandet i dag.

Flere steder har det i natten og morgentimene kommet store snømengder. Dermed har mange våknet opp til full vinter, og gjerne krevende kjøreforhold.

Det merkes også godt hos forskringsbransjen som har har litt av hvert å henge fingrene i akkurat nå.

Forsikringsselskapet If melder at de har fått inn meldinger flere titalls ulykker på veiene i morgentimene i dag. De merker også at mange bileiere har problemer: Behovet for veihjelp er nemlig stort.

– Vanskelig å kjøre på

Det er først og fremst på Østlandet det har skjedd ulykker, melder if.

– De store snømengdene har ført til at flere biler av sklidd av veien og i hverandre. Vi oppfordrer alle til å kjøre forsiktig og dempe farten, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

– Når det kommer så mye snø på én gang, tar det noen timer før alle mulige veier og gater er brøytet. Dette snøføret er vanskelig å kjøre på, fordi det påvirker bilens kjøreegenskaper vesentlig. Derfor er lav fart så viktig nå. Er du i tvil om du bør legge ut på veien, bør du antakelig la bilen stå. Alle som har mulighet til hjemmekontor bør jobbe hjemmefra, sier Clementz, i en pressemelding.

Store snømengder på kort tid kan skape store problemer i trafikken. Foto: If.

Oslo er hardt rammet

Oslo-regionen peker seg ut med mange skademeldinger nå.

– Det er naturlig, siden det er flest biler og størst trafikk i dette området, sier Clementz.

Biler har kjørt i hverandre, biler har kjørt ut av veien og biler har kjørt inn i sin egen portstolpe, opplyser han.

Mange får ikke start

– Behovet for veihjelp har vært stort, på grunn av at det er mange biler som har sklidd av veien, sier Clementz.

På kalde dager opplever også mange å ikke få start på bilen. Flatt batteri er den mest vanlige årsaken til at man må ringe etter veihjelp. Fortvilte bileiere står med strømtom bil og får dermed en veldig dårlig start på dagen.

