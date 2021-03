Politiet har gjort dystert funn i søket etter savnede Sarah

Onsdag ble en politimann pågrepet i forbindelse med den savnede Sarah Everard. Nå bekrefter London-politiet at de har funnet et lik.

London-politiet har hatt hendene fulle med å gjenvinne innbyggernes tillit, etter at de natt til onsdag pågrep en av sine egne betjenter i forbindelse med søket etter den savnede 33-åringen.

Politimannen Wayne Couzens tilhører en av London-politiets eliteavdelinger. Nå er han mistenkt for å ha kidnappet og drept Sarah Everard da hun var på vei hjem fra en venninne 3. mars.

Sent onsdag kveld tok saken nok en dramatisk vending, da politiet kunngjorde at de har funnet et lik. Politimester Cressida Dick omtaler forsvinningen som «forferdelig og ondskapsfull».

Etterforskere finkjemmet Wayne Couzens hus onsdag. Kort tid senere ble det gjort funn av et lik. Foto: Steve Parsons/AP Photo

– Saken har sendt sjokkbølger og sinne gjennom Londons innbyggere og politiet, sier Dick ifølge The Guardian.

Det makabre funnet ble gjort i et skogområde i Kent, og politimesteren sier det «vil ta lang tid» å identifisere liket.

Sarah Everard ble sist sett på vei hjem fra en venninne. Foto: Metropolitan Police

Eliteavdeling

Politimannen Wayze Couzens bor også i Kent, og ble arrestert i hjemmet sitt natt til onsdag. I tillegg til å være mistenkt for kidnapping og drap, mener politiet at Couzens også har blottet seg for forbipasserende.

48-åringen tilhører en eliteavdeling i politiet, og har hatt ansvar for å beskytte folkevalgte og diplomater. Politibetjenter i denne avdelingen er vanligvis bevæpnet i tjenesten.

Assisterende politimester Nick Ephgrave er sjokkert over pågripelsen, og erkjenner at saken kommer til å svekke folks tillit til politiet.

– Dette er en stor og betydelig utvikling i søket etter Sarah, og at mannen som har blitt arrestert er en politibetjent er både sjokkerende og svært urovekkende. Jeg anerkjenner at dette vil skape stor bekymring, sier Ephgrave.

Politimesteren innrømmer av drapet på Sarah vil svekke folks tillit til politiet. Foto: Metropolitan Police

Ga opp å finne Sarah i live

Politimester Dick sier det «heldigvis er utrolig sjelden» at en kvinne blir bortført i Londons gater, men er dypt rystet over saken.

– Jeg uttaler meg på vegne av alle mine kollegaer når jeg sier at vi er dypt forskrekket over denne saken. Vår jobb er å patruljere gatene og beskytte innbyggerne, sier Dick.

Politiet har den siste uken finkjemmet nærområdet og overvåkningsbilder på leting etter Everard, og saken har skapt et voldsomt engasjement i Storbritannia.

Couzens ble pågrepet sammen med en kvinne i 30-årene, i utgangspunktet siktet for kidnapping. Etter hvert som sjansene for å finne Everard i live minsket, ble siktelsen endret til drap.