Republikanere vil granske Brinteys vergeordning

To profilerte republikanere ønsker å granske Britney Spears sin mye omtalte vergeordning i Kongressen. Artistens far forsvarer vergeordningen.

Kongressrepresentantene Jim Jordan og Matt Gaetz er kanskje mest kjent for sine tette bånd til tidligere president Donald Trump. Nå vekker den republikanske duoen oppsikt, ved å kreve at Briney Spears sin omdiskuterte vergeordning granskes i Kongressen.

Politikerne ønsker å granske «hvorvidt amerikanere er urettmessig fanget i vergeordninger», og trekker særlig frem artistens vergesak som problematisk.

– Tvilsomme motiver

I et brev til lederen for Kongressens justiskomité, trekker de blant annet frem Jamie Spears, som står oppført som datteren Britneys verge.

– Det mest oppsiktsvekkende eksempelet er kanskje tilfellet til den platina-vinnende artisten Britney Spears. Siden 2008 har Fru Spears vært underlagt en vergeordning, skriver republikanerne i brevet.

Republikanerne Matt Gaetz og Jim Jordan vil granske vergeordninger. Foto: Andrew Harnik/AP Photo

– Omstendighetene rundt denne ordningen er omdiskutert, men involverer tvilsomme motiver og juridiske taktikker av hennes far og verge, Jamie Spears, fortsetter Jordan og Gaetz.

Avviser anklagene

Jamie Spears avviser republikanernes anklager, og insisterer på at hans motiver er edle.

– Jamie Spears har på flittig og profesjonelt vis utøvd sine plikter som en av Britneys verger, og kjærligheten han har for sin datter er tydelig for domstolene, sier faren gjennom sin advokat Vivian Lee Thoreen til CNN.

– Så snart Britney ønsker å avslutte vergeordningen, kan hun be sin advokat fremme et forslag for å avslutte den. Hun har alltid hatt denne muligheten, men har i løpet av 13 år aldri valgt å benytte seg av den, fortsetter advokaten.

Omstridt

I 2008 utnevnte en domstol Jamie Spears som datterens nødverge, etter at artisten hadde gått gjennom en rekke personlige problemer. Dette skulle i utgangspunktet være midlertidig, men ble senere utvidet til å bli en permanent løsning.

De siste årene har superstjernen kjempet for å frigjøre seg fra vergemålet. I august i fjor forsøkte popstjernas advokat å fjerne faren som verge, og sa under en høring i saken at Britney var «redd» for faren. Dommeren avviste forslaget, og bestemte at Spears senior skulle fortsette som verge.

Sangeren har ikke kommentert vergeordningen offentlig. Det neste rettsmøte i vergemålssaken er planlagt 17. mars.