Kvinne angrepet av ukjent mann i eget hjem

Politiet meldte om hendelsen 02.36 natt til torsdag.

– En kvinne meldte at hun ble overfalt i eget hjem av en for henne ukjent mann. Hun ble påført et risp av en kniv, men jagde mannen ut, skriver politiet på Twitter.

Politiet har foretatt vitneavhør og sporsikring på stedet, men har så langt ikke pågrepet noen.