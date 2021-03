Trump i lydopptak: – Du vil bli hyllet for å finne det rette svaret

I hittil ukjente lydopptak sier den tidligere presidenten at «noe fælt skjedde» i Georgia, og ber delstatens valgansvarlige etterforske resultatet.

Lydopptakene fanger en samtale mellom den daværende presidenten og Georgias øverste valgetterforsker Frances Watson. Trump ringte Watson i desember i fjor, mens han fremdeles kjempet for å omgjøre valgnederlaget.

I opptaket, som avisen Wall Street Journal har fått tilgang til, mener Trump at Georgias valgansvarlige bør etterforske mulig valgfusk ved bruk av poststemmer.

– Du vil bli hyllet for å komme frem til det rette svaret, oppfordrer Trump i samtalen.

Samtalen sjokkerte

I den seks minutter lange samtalen sier Trump gjentatte ganger at det var ham, og ikke Joe Biden, som vant i Georgia.

– Noe fælt skjedde, sier Trump til valgetterforsker Watson.

– Jeg kan forsikre deg om at vårt team bare er interessert i sannheten og å finne informasjon som er basert på fakta, svarer Watson.

Hun er tydelig overrasket over å få en telefon fra presidenten selv.

– Jeg vet at du er en veldig travel, veldig viktig mann og jeg er veldig beæret over at du ringer, sier hun.

– Og for å være helt ærlig er jeg sjokkert over at du tar deg tid til å gjøre det, men jeg setter virkelig pris på det, fortsetter etterforskeren.

Konspirasjonsteori

Trump skryter av Watson, og forteller at hun har landets viktigste jobb. Han foreslår videre at hun skal etterforske valgdistriktet Fulton, Georgias mest folkerike, som i stor grad stemte for Biden under presidentvalget.

– Hvis du kan se på Fulton, vil du finne helt utrolige ting, sier republikaneren.

Til tross for sine mange påstander om valgfusk, kommer ikke Trump med noen håndfaste bevis i telefonsamtalen. På et tidspunkt tar han opp en avdanket konspirasjonsteori og kritiserer Stacy Abrams, en mektig demokrat i Georgia.

– Resultatet ga aldri mening, vet du. De leverte falske stemmesedler. De leverte så mange stemmesedler. Stacy Abrams, virkelig, virkelig forferdelig, sier Trump.

Etterforskes selv

Ingen av Donald Trumps talspersoner har ønsket å kommentere saken.

Trumps oppfordringer til etterforskning har slått tilbake på republikaneren, og Georgia har isteden startet en etterforskning av Trumps forsøk på å endre valgresultatet. Telefonsamtalen med Watson kan bli en del av denne etterforskningen.

Donald Trump har tidligere møtt massiv kritikk for en annen telefonsamtale, denne med Watsons sjef Brad Raffensperger. Trump ba Georgias øverste valgansvarlige om å «finne» 11 000 stemmer, slik at resultatet i delstaten ville tippe i hans favør.

– Folk i Georgia er sinte, folk over hele landet er sinte. Og det er ingenting galt med å si, du vet, at du har gjort en ny opptelling, sier Trump til partifellen Raffensperger, som først ble offentliggjort av Washington Post.

Raffensperger har tidligere kritisert Trumps tilnærming til valgresultatet, og er lite begeistret over detaljene fra telefonsamtalen med Watson.

– Denne telefonsamtalen er nok et eksempel på hvordan våre offentlige uttalelser gjenspeiler det som ble sagt i private samtaler: Vi vil følge loven, telle hver lovlige stemme og etterforske enhver anklage om valgfusk. Det er akkurat det vi har gjort, og slik har vi landet på det riktige antallet stemmer, sier en talsperson for Raffensperger til Wall Street Journal.

Snart to måneder etter at Trump forlot Det hvite hus, har den tidligere presidenten fremdeles til gode å si at presidentvalget ble gjennomført på en rettferdig måte.