Drømmescoring fra Messi var ikke nok for Barcelona

Lionel Messi sto for kampens høydepunkt, men det var PSG som avanserte til kvartfinale i Champions League.

PSG – Barcelona 1–1 (5–2 sammenlagt)

Se langskuddet til Lionel Messi i videovinduet øverst!

Barcelona hadde en tilnærmet umulig oppgave med å gå videre til kvartfinale etter å ha tapt 1–4 i det første oppgjøret mot PSG. Et jevnt retur oppgjør var ikke nok for Messi & Co.

For første gang siden 2007 spilles kvartfinalene i Champions League uten Barcelona.

En av kampens store spillere var PSG–keeper Keylor Navas. 34–åringen hadde ni redninger, deriblant en strafferedning.

– Navas hadde en stor kveld, innrømmer Barcelonas Antoine Griezmann.

Katalansk dominans og straffe til PSG

De spanske gjestene styrte mye av spillet fra start og splite seg tidlig til flere sjanser.

Ousmane Dembélé var den som fikk de største mulighetene, men målvakt Navas nektet franskmannen å score.

Til tross for at gjestene dominerte spillet, var det PSG som tok ledelsen. Barcelona–stopper Clement Lenglet tråkket på hælen til Mauro Icardi, noe som var nok til at dommeren dømte straffespark.

– Kontakten er helt utvilsom, ingenting å si på avgjørelsen, sa TV 2s kommentator Espen Ween.

Fra krittmerket var Kylian Mbappé meget sikker. Den unge franskmannen sendte ballen utagbart opp i det venstre hjørnet.

Fotballkunst signert Lionel Messi

Barcelona maktet å redusere bare knappe ti minutter senere. Lionel Messi vartet opp med et kunstmål av de sjeldne.

– Når håpet skal tennes gjør han det med en vanvittig rakett! brølte Ween.

Fra omtrent 30 meter fyrte argentineren av en missil som var adressert til det venstre hjørnet bak Navas. En vanvittig scoring fra den lille magikeren.

– Han treffer så utrolig bra. Strak vrist, ballen flakker litt og ballen får en perfekt bue, mente TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

Straffebom

Like før pause fikk også Barcelona muligheten fra straffemerket. Naturligvis var det Messi som skrittet opp for å ta straffen, men denne gangen maktet han ikke å sette ballen i mål.

Argentineren gikk for kraft og straffen var ikke særlig godt plassert. Strafferedning fra Navas sørget for at lagene gikk til pause på stillingen 1–1 etter en underholdende førsteomgang.

– Barcelona var veldig gode i førsteomgang. Jeg var imponert over hvor mye de skapte, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Roligere etter hvilen

Se sammendraget i vinduet til høyre!

Etter pausen fortsatte kampen i et roligere tempo. Den første virkelig store sjansen kom etter en drøy times spill. Ballen falt ned i føttene til Messi bare fire meter fra mål.

Med forsvarsspill i verdensklasse vartet kaptein Marquinhos opp med en blokkering fra øverste hylle. Ergo ble det ingen ny scoring på Barcelonas nummer 10.

– En bra blokkering og sklitakling, konkluderte Gulbrandsen.

Barcelona var ikke i nærheten av å skape like mye som de gjorde i første omgang.

– PSG har vært meget solide defensivt i denne andreomgangen, mente Ween.