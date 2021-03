Klopp hyller laget sitt: – Ingen fikk se hvor gode Leipzig kan være

Alexander Sørloth var nær ved å skape spenning i Champions League-åttedelsfinalen mot Liverpool, men så fjernet Mohamed Salah og Sadio Mané all tvil.

Liverpool - RB Leipzig 2-0 (4-0 sammenlagt)

Liverpool er i forferdelig form i Premier League, men i Europa sprudler det fremdeles av Jürgen Klopps menn.

Onsdag kveld tok Liverpool seg videre til Champions League-kvartfinale med 2-0-seier over RB Leipzig. De røde vant 4-0 sammenlagt.

Liverpool slet med å omsette de mange sjansene til scoringer, men i andre omgang lyktes Mohamed Salah og Sadio Mané.

– Det var et veldig positivt resultat. Vi møtte et tøft lag som spiller fotball og fikk oss til å løpe mye. Vi prøvde å spille på vår måte med høyt press og gode kontringer. Det viktigste var at vi vant, og vi tar med oss det positive videre. Forhåpentligvis kan vi fortsette med dette i Premier League, sier Mohamed Salah, som står med 25 mål i alle turneringer denne sesongen.

Klopp hyller mannskapet

Liverpool-manager Jürgen Klopp roste laget etter kampen.

– Det beste vi gjorde var at ingen fikk se hvor gode Leipzig kan være. Vi forsvarte oss veldig godt mot det som kan være et monster, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp, som var meget godt fornøyd med hele laget.

– Vi måtte sørge for å være klare, slå av Premier League-greiene og gjøre et forsøk. Guttene koste seg, så det er viktig. Vi la ned en god forsvarsjobb.

Klopp var også fornøyd med at han kunne spille med Fabinho på midtbanen etter at brasilianeren har vikariert på stopperplass. I midtforsvaret spilte Ozan Kabak og Nathaniel Phillips.

– Det blir spennende å se hvordan prioriteringen blir nå. Det har virket litt som om Klopp har tenkt at vår beste sjanse er Champions League. Det i tilfelle ganske heavy satset. Du skal slå ganske gode lag for å komme deg inn i Champions League neste sesong om du går den veien, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Sjansesløseri fra Liverpool

Med 0-2-tap fra det første oppgjøret var det RB Leipzig som måtte jakte på scoring. Etter ti minutters spill var tyskerne nær ved å skape spenning, men forsøket fra Dani Olmo ble strålende reddet av Alisson Becker.

Derfra og ut handlet det meste om Liverpool. Det startet med Diogo Jota, som måtte se Péter Gulácsi i Leipzig-målet stoppe headingen hans etter 19 minutters spill. Fem minutter senere var Mohamed Salah alene med Gulácsi, men han klarte ikke å overliste den ungarske målvakten.

På overtid av første omgang var Salah løs i bakrom, men inn fra siden kom Dayot Upamecano for å skjære av Liverpools lynving. Den Bayern München-klare stopperen fikk imidlertid ikke til noen ordentlig klarering og ballen havnet i beina til Jota, men portugiseren skjøt i nettveggen.

Sørloth traff tverrliggeren

I pausen gjorde Julian Nagelsmann endringer og satte inn Alexander Sørloth til starten av den andre omgangen. Etter 65 minutters spill var trønderen svært nær å sende Leipzig i føringen. Hee-chan Hwang spilte in til Sørloth, som headet ballen i tverrliggeren.

Liverpool fortsatte å få gode kontringssjanser i andre omgang, og 70 minutters spill fikk de røde uttelling. Sadio Mané, Diogo Jota og Mohamed Salah kontret, før sistnevnte satte inn 1-0 bak Gulácsi.

Jürgen Klopp tok ut Diogo Jota og Thiago Alcântara og erstattet dem med Divock Origi og Naby Keïta umiddelbart etter 1-0-scoringen. Bare tre minutter senere viste Origi seg frem da han slo et knallhardt og presist innlegg til Sadio Mané, som kontrollert satte inn 2-0 for scouserne.

– Det er bare en ting som hjelper når du er i et endeløst hull som de har klart å grave seg ned i. De må bare vinne kamper og klatre opp fra det sabla hullet. Da må de bare starte å vinne kamper, og dette er en veldig god start på det, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.