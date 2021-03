Håndball–spliden: – Ufint å gå til media med dette

Stansen i toppidretten skaper utfordringer og uenigheter. I norsk håndball er dette sterkt knyttet til hvordan resten av serien skal avvikles.

TV 2 publiserte tirsdag en sak som forklarte at flere av klubbene i REMA 1000–ligaen er uenige med styret i Norsk Topphåndball (NTH).

– Gjør bare jobben sin

I saken uttalte Elverum og FyllingBergen at de var uenige med styrets innstilling.

– Alle klubber har egeninteresser. De aller fleste vil bruke sin tabellsituasjon til å vurdere saken. Jeg synes det er langt utenfor det som er fair play når klubber velger å kritisere dette, sier daglig leder i ØIF Arendal, Bjørn Gunnar Bruun Hansen.

Hovedgrunnen til at Bruun Hansen reagerer på klubbenes utspill, er fordi det etter planen vil bli tatt en beslutning på forbundets styremøte førstkommende fredag. På den måten legger klubbene legge press på forbundet.

– Vi har NTH for å ivareta klubbenes interesser, de gjør bare jobben sin. Det synes jeg vi skal respektere, derfor var det ufint å gå til media med dette i forkant, mener Arendal–sjefen.

Kan avsluttes med sluttspill

Forslaget til NTH består i at de åtte beste lagene i serien (basert på halvspilt sesong) går direkte til et sluttspill som etter planen skal starte 8.april. Ingen lag rykker ned, mens vinneren av 1.divisjon etter halvspilt sesong (Kristiansand) rykker opp. Ergo vil Rema 1000-ligaen utvides fra 13 til 14 lag neste sesong.

Etter det TV 2 forstår, var det imidlertid bare fem av klubbene som var for dette forslaget. Seks var imot, mens de to resterende klubbene ikke tok et klart standpunkt.