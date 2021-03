Klæbo sitter nå igjen med noe viktigere enn femmilsgull

Rent sportslig er Johannes Høsflot Klæbo allerede en av de største langrennsløperne vi noensinne har hatt. Etter femmila i Oberstdorf og alt som fulgte i ettertid ble det aldri VM-gull på mesterskapets siste dag. Nå sitter imidlertid trønderen igjen noe som kan vise seg å være enda viktigere – folket på sin side.

40 verdenscupseiere er det bare Bjørn Dæhlie som kan matche på herresiden med sine 46. Det er bare et spørsmål om tid før trønderen også passerer tidenes mannlige langrennsløper i antall seiere på langrennssportens øverste nivå. Med vanvittige 40 seiere på så lite som 84 verdenscupstarter holder Johannes Høsflot Klæbo et tempo opp både bakkene og merittlistene som verden aldri har sett maken til.

Norges ankermann har ved siden av sine 40 verdenscupseiere sin unge alder til tross rukket å vinne tre OL-gull og seks VM-gull. Dette betyr at Klæbo allerede har flere verdenscupseiere og OL-gull enn Petter Northug, som riktignok er den ubestridte VM-kongen med sine 13 VM-gull. Etter sitt tredje ski-VM har Høsflot Klæbo også passert Bjørn Dæhlie i antall VM-gull. Ikke bli overrasket om han tangerer Dæhlie sine seks OL-gull allerede i Beijing neste år. Der er Klæbo naturligvis storfavoritt både i sprint, teamsprint og stafett igjen, og nå har han også vist at han kan vinne femmila.

For selv om det er Emil Iversen som for alltid vil stå som vinner av femmila i Oberstdorf i 2021, er det ingen tvil om at den løperen som krysset målstreken først heter Johannes Høsflot Klæbo. Aldri før har noen blitt disket fra et VM- eller OL-gull før, og det er nok ingen som vil glemme dramaet i Oberstdorf med det første. Ingen vil heller glemme den kapasiteten «sprinteren» Klæbo viste den dagen, i hvert fall ikke konkurrentene.

Emil Iversen skal selvsagt ikke føle seg noe mindre verdensmester av den grunn. Juryen bestemte seg for at Høsflot Klæbos manøver ut av den siste svingen ikke var tillatt, og dermed gikk gullet til den som krysset målstreken nærmest VM-kongen. Navnet hans er Emil Iversen, verdensmester på femmil i Oberstdorf i 2021. Undertegnede kan bare si som Johannes Høsflot Klæbo selv sier på sin Instagram-konto: Gratulerer, kompis!

Selv om det altså ikke ble noen femmilsgull på Høsflot Klæbo, som etter eget utsagn gikk sitt beste løp i karrieren på mesterskapets siste dag, sitter trønderen nå igjen med noe viktigere. Langrennssportens nye konge har på mange måter nesten vært for perfekt, men han har manglet én ting – et mesterskapsgull på distanse.

Utover det har ikke vært noe særlig å ta han på, der han gang etter gang har utklasset konkurrentene. Opp siste bakke eller inne på oppløpet. Det har liksom ikke spilt noen rolle. Johannes Høsflot Klæbo har alltid gjort alt perfekt, både i og utenfor løypa, og vunnet like selvsagt som selvsikkert. Det hele har nesten blitt litt forutsigbart, og mangelen på distansegull har blitt trukket frem stadig oftere. Derfor betydde det også eksta mye for Johannes Høsflot Klæbo og alle rundt han å krysse målstreken først på femmila.

Nå vil han imidlertid ikke stå som vinner femmila i Oberstdorf, selv om han krysset målstreken først og i mine øyne aldri burde vært disket. Likevel vant han folket, og det kan vise seg å være en vel så stor seier for trønderen og de rundt han. Ikke bare beviste Høsflot Klæbo én gang for alle at han er mer enn en sprinter, som bare vinner langrennssportens korteste distanser med rykk, spurter og taktiske vurderinger som likner mer på Tour de France enn Tour de Ski.

Vår nye skikonge viste også én gang for alle at han vil vinne på ærlig vis, uten at noen kan så tvil om han egentlig fortjente gullet eller ikke. Med dette signaliserer han at han vil at skirenn skal avgjøres ute i løypa, aller helst på oppløpet, og ikke et møterom. En slik avgjørelse står det respekt av, og denne respekten vil også komme fra folket – i både inn- og utland. Det kan vise seg å være mer verdt enn et VM-gull!