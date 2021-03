TV 2-ekspert raste da Foden ikke fikk straffe: – Det gjør meg forbannet

VAR havnet igjen i fokus da Manchester City ble snytt for det TV 2s eksperter omtaler som et soleklart straffespark. Heldigvis for de lyseblå skulle hendelsen ha lite å si på resultatet.

Manchester City - Southampton 5-2

Manchester City er tilbake på vinnersporet igjen etter tapet for byrival United, og slo Southampton 5-2 onsdag. Likevel var det en kontroversiell situasjon som stjal oppmerksomheten.

På stillingen 1-1 etter en drøy halvtime oppstod den merkelige hendelsen. Alex McCarthy fikk et dårlig førstetouch, og taklet en fremadstormende Phil Foden. Reprisene viste tydelig at keeperen traff foten til Foden, som spratt rett opp igjen etter han gikk i bakken.

Likevel vurderte både dommer Jon Moss og VAR at situasjonen ikke holdt til straffespark. Det fikk panelet i TV 2s Premier League-studio til å reagere.

– Jeg syns dette er latterlig, det gjør meg rett og slett forbannet. Det er sjelden jeg blir sint av å se på fotball, men dette gjør meg skikkelig sint, freste Erik Thorstvedt.

– Det her er klar straffe, det er ikke noen tvil i det hele tatt. Foden prøver å være ærlig og gjøre alt han kan for å holde seg på beina fordi han tenker han kan score. Men han får ingen hjelp av dommeren, og ingen av hjelp av VAR. Det er kanskje enda verre, var Solveig Gulbrandsens reaksjon på straffesituasjonen.

Thorstvedt mener Foden får svi for å reise seg opp.

– Her er det en fyr som prøver å holde seg på beina, og hadde han blitt liggende hadde han selvfølgelig fått straffe. Han blir staffet for at han faktisk prøver å komme seg opp. At dette ikke blir dømt straffe er en skandale.

– De har kamera og videoer, og de ser at det er straffe. Hvorfor dømmer de ikke straffe da? fulgte Gulbrandsen opp.

Heller ikke Manchester City-manager Pep Guardiola forstod mye av situasjonen.

– VAR er der, men det blir ikke straffe. Det er utrolig, helt utrolig. Når VAR ikke klarer å se situasjonen, så skjønner jeg ingenting, uttalte Guardiola til Sky Sports etter kampen.

Målrikt oppgjør

Bortelaget åpnet friskt, men det var Manchester City som tok første stikk. Kevin De Bruyne var på rett plass på en retur, og sendte City i ledelsen etter et kvarter.

Scoringen rystet ikke Ralph Hasenhüttls menn nevneverdig, og bare noen minutter senere skaffet Jannik Vestergaard straffespark. Straffespesialist James Ward-Prowse satt ballen midt i mål og sørget for en fortjent utligning.

Det tok ikke lang tid før City var tilbake i føringen igjen. En svak tversoverpasning ble snappet opp av Riyad Mahrez, som lekkert sendte ligalederen i førersetet igjen. Like før pause økte Ilkay Gündogan ledelsen med sitt tolvte mål for sesongen.

Etter sidebyttet fortsatte City å være effektive, og Riyad Mahrez scoret sitt andre mål etter å ha tatt nok en runddans med flere forsvarsspillere. Minuttet senere ble håpet tent for bortelaget da Che Adams reduserte til 4-2.

Manchester City fortsatte å kjøre på, og før timen var spilt kom mål nummer fem signert Kevin De Bruyne. Dermed endt kampen med en 5-2-seier til den suverene serielederen.