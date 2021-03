Jürgen Klopp, Jørn Andersen og Thomas Tuchel.

Det er managerne som trente den tyske klubben Mainz 05 i perioden 2001-2014.

Liverpool-sjef Klopp var førstemann, men da han ga seg i 2008 ble norske Jørn Andersen ansatt.

Klubben ansatte også Thomas Tuchel som juniortrener samtidig.

– Vi hadde et år sammen i Mainz, det stemmer det, sier Jørn Andersen til TV 2.

– Tuchel trente juniorlaget, også var han speider for meg. Vi sendte ham rundt for å se på spillere og motstandere. Vi skjønte raskt at han hadde peiling på fotball.

Den nåværende Chelsea-manageren har fått en strålende start på sitt nye liv i London. Etter at han overtok styringen av klubben har ikke blåtrøyene tapt én eneste kamp. Elleve kamper uten tap har det blitt for tyskeren.

– Han er utrolig ivrig og forlanger mye fra spillerne. Han reagerer på alt, spesielt på småting. Man kan vel si at han er en perfeksjonist, sier Andersen.

Nordmannen kan også vise til en imponerende spillerkarriere i Tyskland. I 1990 ble han den første utenlandske spilleren til å bli toppscorer i Bundesliga.

Se Leeds United–Chelsea på TV 2 Sport Premium og Sumo fra 13.00 lørdag.

UNG: Thomas Tuchel fikk sin første jobb i toppfotballen da han erstattet Jørn Andersen i Mainz 05. Foto: Thomas Lohnes

Ikke bare gode minner

Men til tross for at de fikk et år sammen i Mainz, ser ikke Andersen på Tuchel som en nær venn. En hendelse i 2009 har satt sine spor hos den tidligere storscoreren.

Andersen tok Mainz opp til Bundesliga, men like før sesongstart fikk han sparken. Kort tid etterpå ble 36 år gamle Thomas Tuchel utnevnt som klubbens nye trener.

Klubbens president Harald Strutz uttalte at Andersens trenerfilosofi og ideer ikke lenger var forenlig med det klubben sto for.

– Jeg hadde forberedt både meg selv og laget på sesongen vi hadde foran oss. Også uken før sesongstart kom beskjeden om at jeg var sparket. Kort tid etterpå tok Tuchel over. Jeg fikk en liten klump i halsen av ham da. Jeg var mest skuffet over at jeg selv måtte gå, men jeg ble også litt skuffet da han fikk jobben.

GLOBETROTTER: Etter at han fikk sparken i Mainz har Jørn Andersen vært litt overalt. Foto: TORSTEN SILZ

– Ukene før jeg fikk sparken fikk jeg bare beskjed av ham å spørre andre i klubben når jeg lurte på ting. Så jeg satt jo litt igjen med følelsen av at han visste hva som kom til å skje. Det var jo litt skuffende, ettersom han var ansatt for å hjelpe meg, sier 58-åringen.

Tuchel har etter Mainz-karrieren trent Borussia Dortmund, PSG og nå Chelsea. For Andersen tok karrieren en helt annen retning. Etter Mainz har han trent Larissa (Hellas), Karlsruher (Tyskland), Austria Salzburg (Østerrike), Nord-Korea og Incheon United (Sør-Korea).

– Men jeg er ikke langsint. Jeg er veldig imponert over det han har fått til hittil i karrieren sin. Han har gjort det veldig bra, erkjenner 58-åringen overfor TV 2.

– Deg da, hvor går veien videre?

– Jeg sitter og venter på nye muligheter. Det kommer nok til å skje ting så snart koronaviruset roer seg ned, kanskje til sommeren. Jeg vet ikke hvor neste stoppested blir, men jeg er åpen for mye. Europa, Asia, Afrika, alt kan skje, sier Andersen.

Har fått kritikk for lederstilen

Det at Thomas Tuchel er en krevende trener som forventer mye av spillerne sine er ingen hemmelighet.

Det har Chelsea-spillerne allerede fått bekreftet. Stortalentet Callum Hudson-Odoi ble byttet innpå etter 45 minutter mot Southampton. 30 minutter senere ble han byttet ut.

Etter kampen la ikke Tuchel skjul på hva han mente om ungguttens prestasjon.

– Jeg var ikke fornøyd med kroppsspråket og holdningene hans i kontrapresset. Han bidro ikke nok der jeg ønsket, men i morgen er det glemt, sa Chelsea-sjefen.

Lignende historier har også dukket opp fra hans tidligere klubber.

– Fra et sportsperspektiv er han urørlig. Treningsøktene hans var enestående. Han var en visjonær. Men på et menneskelig nivå funket det ikke på noen områder, har tidligere Dortmund-målvakt Roman Weidenfeller sagt, ifølge Independent.

Jørn Andersen har også fått med seg historier om Tuchels lederstil.

– Jeg vet jo at det ble trøbbel da han var i Mainz. Det ble bråk mellom ham og sportssjefen, det samme skjedde i Dortmund. Ut ifra det jeg har hørt har det vært problemer nesten overalt hvor han har vært, men det kan jo komme av at han er besatt av å gjøre det bra, avslutter nordmannen.

Se Leeds United–Chelsea på TV 2 Sport Premium og Sumo fra 13.00 lørdag.