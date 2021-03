Kraftig vind flere steder i landet – flere lastebiler blåst av veien

Flere vogntog har blåst av veien etter kraftige vindkast på Vestlandet. Politiet opplyser at det er svært glatt på stedet.

– En fører sjekkes av ambulansepersonell. Patruljen skal sjekke ut melding om et mulig tredje vogntog med problemer i området. VTS er varslet, opplyser politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

Tidligere onsdag kveld meldte politiet om en annen lastebil som blåste av veien og lå på siden.

#Marstein #Romsdalsvegen E136 Det er dårlig vær og mye vind i området. Svært glatt på stedet. En lastebil har blåst av veien og ligger på siden. Det er ikke personskade, men trafikken står i begge retninger — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) March 10, 2021

Den kraftige vinden har fått konsekvenser flere steder i landet onsdag. Tidligere i dag ble også to turgåere truffet av en trampoline som ble tatt av veien.

– De to turgåerne i Trondheim ble tatt med til legevakten for sjekk etter at de ble truffet av en trampoline onsdag ettermiddag, opplyser operasjonsleder Trond Hamgaas i Trøndelag politidistrikt.

Kvinnene i 60-årene ble vitne for et kraftig vindkast, da en trampoline føk gjennom lufta og traff de to turgåerne.

Sikre løse gjenstander

Politiet oppfordrer til å sikre løse gjenstander, etter at de onsdag har måttet bistå i flere «vind-episoder».

Operasjonsleder Hamgaas sier at de har bistått i å sikre løse garasjetak, og rykket ut da en bil kjørte av veien etter at trær veltet over veien.

Politiet i Trøndelag har også fått melding om at et lysarmatur er i ferd med å falle ned på veien i Malvik, og at et garasjetak er i ferd med å bli blåst av på Ranheim.

I Stjørdal er takplater i ferd med å løsne ved Lånkehallen, og brannvesenet jobber med sikring av taket. All aktivitet i hallen er avlyst onsdag kveld.

I Horg er et tre felt av vinden og ligger over en vei. Strømkabler skal være ødelagt.

Farevarsel

Fra Rogaland og langs kysten opp til Bodø vil vind skape utfordringer. Det er sendt ut farevarsel for kraftige vindkast til og med torsdag.

Det er et lavtrykk i Atlanterhavet nær Island som gjør at det blir dårlig vær i Sør-Norge de neste dagene.

Det er sendt ut et farevarsel for store nedbørsmengder østafjells og i Rogaland som gjelder ut torsdag. Også på Vestlandet blir det regn, men det er ikke sendt ut farevarsel.

– Det er litt lavere temperaturer østafjells enn i vest, så nedbøren vil komme som snø flere steder, sier meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt.

Advarer bilister på Østlandet

Sarchosidis advarer om at det kan bli utfordrende kjøreforhold på Østlandet de neste to dagene.

– Man kan vente seg store problemer i trafikken på grunn av nedbørsmengdene og snøen, som sikkert kommer overraskende på mange rundt Oslo-området, sier han.

Man må også regne med snøfokk over fjellet som følge av både nedbør og kraftig vind.

Temperaturen gjør at nedbøren vil komme som sludd mange steder. Ved kysten og lavere i landet vil nedbøren gå over til regn etter hvert.

