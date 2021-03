Frykter Norge blir et fristed for kriminelle

Piratvare-industrien er nå verdens desidert største kriminelle virksomhet. Til tross for at det blir kalt århundrets kriminalitet av Interpol, finnes det ifølge landets fremste advokater ikke en eneste domfellelse på området i Norge.

Norge er i ferd med å bli et fristed for internasjonale kriminelle som tjener enorme summer på kriminalitet knyttet til falske varer.

Det mener noen av landets fremste advokater på området.

– Jeg er ganske skuffet over den innsatsen vi har sett fra myndighetene, sier advokat i Protector IP og styreleder i NACG (Norwegian Anti Counterfeit Group), Christoffer Vedal til TV 2.

I snart to år har TV 2 jobbet med å sette søkelys på det som nå er verdens største kriminelle virksomhet, piratvare-industrien.

– Industrien er enorm, og den er kriminell på alle mulige måter, sier Vedal.

De kriminelle i denne bransjen står ifølge Vedal bak terrorfinansiering, utnytting av barn, flyktninger og sårbare mennesker som blir brukt som ulovlig arbeidskraft. I tillegg til at de utgjør store miljøskader og unndrar seg enorme beløp i skatt og avgifter.

På innsiden av pirat-bransjen

For halvannet år siden dro et team fra TV 2 til Kina. Målet var å forsøke å komme på innsiden av piratvare-bransjen.

Før vi ankom verdens største eksportør av varer, etablerte vi derfor selskapet «Nice Trade».

NICETRADE: Nettsidene til selskapet TV 2 opprettet. Foto: Skjermdump nicetrade.no

Ved å utgi oss for å være forretningsfolk, fant TV 2 fabrikker som gikk med på å produsere falske legemidler.

Et halvt år tidligere, dro TV 2 til Tyrkia. Også her ble vi tilbudt piratkopiert medisiner som selges som ekte. Vi ble også tilbudt større partier med falske bildeler til alle tenkelige merker, og falske luksusvesker som sys av syriske flyktninger.

5700 milliarder kroner årlig

Gjennom en rekke reportasjer har TV 2 vist at det hver eneste dag strømmer inn med ulovlige piratkopierte varer av alle slag inn til Norge, fra medisiner til bildeler.

QINGDAO/KINA: Bilde fra fabrikk hvor de produserer piller. Les mer QINGDAO: Forhandlinger med pilleprodusenter om produksjon av falske medisiner. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer PFIZER: Laboratoriesjef Neville Broad viser frem 50 eksempler på samme type legemiddel. 49 av dem er falske. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer Privatetterforsker Cameron Gowlett finner tydelige rester etter fabrikker som produserer falske luksusvarer i Istanbul, Tyrkia Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer BESLAG: Tolldirektør Øystein Børmer med et beslaglagt parti på 500 falske jeans på Gardermoen. Foto: Finn Erik Robstad / TV 2 Les mer SYRERE: Her står syriske flyktninger å syr falske Louis Vuitton-vesker. Foto: Finn Erik Robstad / TV 2 Les mer FAKE: Disse pakkene med legemiddel Viagra kjøpte TV 2 i Tyrkia. De er falske. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer Deler av et beslag falske industrivarer hos Svensk Kulelagerfabrikk (SKF) i Gøteborg, Sverige. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer Tollbeslag av mulig falske legemidler på Østlandsterminalen. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer

Interpol beskriver piratvare-industrien, med en forsiktig anslått årlig omsetning på 5700 milliarder kroner, som århundrets kriminalitet («crime of the century»).

I 2015 sa daværende næringsminister Monica Mæland at regjeringen skulle skjerpe kampen mot piratvare-kriminalitet i Norge, og lanserte nettsiden Velgekte.no.

Seks år senere spurte vi justisminister Monica Mæland om hvor mange domfellelser det har blitt siden 2015.

– Hvert år etterforskes 8500 bedragerisaker. Så er ikke statistikken til politiet nede på et detaljnivå som gjør at vi vet om det er svindel med piratkopier eller ikke, men vi må jo gå ut i fra at en rekke av disse sakene er det, sier justisminister Monica Mæland til TV 2.

Men slik er det ikke, ifølge landets fremste advokater på piratvare-kriminalitet.

KRITISK: Advokat Trygve M. Gravdahl. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Jeg kjenner ikke til noen straffesaker på dette i Norge, sier advokat i Advokatfirmaet Ræder, Trygve M. Gravdahl til TV 2.

– Ingen straffesaker i Norge?

– Nei. Ikke så vidt jeg vet, sier Gravdahl.

– Hva tenker du om det?

– Det er uholdbart. Her må myndighetene se at dette er et stort samfunnsproblem, sier Gravdahl, og legger til;

– Det er jo en klar invitasjon til de som ønsker å drive med denne type kriminalitet.

Gravdahl får støtte fra sin advokatkollega Christoffer Vedal i Protector IP som mener mangel på straffesaker på dette området et signal om at myndighetene ikke tar denne type kriminalitet på alvor.

– Det er en stor risiko for at vi kan bli en stor frihandelshavn for industrien som ønsker å få disse produktene ut på markedet, sier Vedal til TV 2.

Mandag ble det kjent at politiet har avdekket og stoppet et nettverk som har drevet med omfattende innførsel av ulovlig produserte Rivotril-tabletter til Norge. Kanskje kan dette føre til de første domfellelsene på området.

- Alvorlig påstand

Justisminister Monica Mæland mener utsagnet til Vedal er en alvorlig påstand, som hun gjerne vil høre mer om bakgrunnen for.

– Vi er jo på ingen måte en fristat. Tvert imot, så har vi et politi som følger opp på prioriterte områder alvorlig kriminalitet. Vi har lav aktivitet knyttet til organisert kriminalitet, og sånn skal det fortsatt være, sier Mæland til TV 2, og legger til;

AVVISER KRITIKKEN: Justisminister Monica Mæland synes ikke Norge er på vei til å bli noen fristat for kriminelle. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Dette er jo alvorlig kriminalitet, og derfor har jo riksadvokaten vært tydelig i sin prioritering i år på at dette arbeidet skal prioriteres.

Men både Gravdahl og Vedal forventer flere konkrete tiltak fra regjeringen dersom ambisjonen skal være å slå hardere ned på denne typen kriminalitet.

– Satsningen til nå har ikke vært veldig vellykket, sier Gravdahl.

Advokatene mener myndighetene bør innføre en strengere lovgivning, vurdere et generelt forbud mot privatimport og tilføre mye sterkere ressurser hos politi og påtalemyndighet for å følge opp denne type kriminalitet.

– Justisministeren har ansvaret for å ta tak i denne problemstillingen og iverksette tiltak som faktisk fungerer, sier Gravdahl.