Skiforbundet og Klæbo trekker anken

Norges Skiforbund opplyser i en pressmelding onsdag ettermiddag at de har gitt Det internasjonale skiforbundet (FIS) beskjed om at de trekker anken som ble levert tirsdag.

Johannes Høsflot Klæbo kom først i mål på søndagens VM-femmil, men ble diskvalifisert etter at Aleksandr Bolsjunovs stav brakk da Klæbo skulle ta seg forbi russeren på oppløpet.

Russerne klaget og Klæbo ble fratatt gullet, mens Emil Iversen tok gull, Bolsjunov sølv og Simen Hegstad Krüger bronse.

Skiforbundet trekker anken etter ønske fra Johannes Høsflot Klæbo. De skriver at de har stor forståelse for trønderens ønske.

– Jeg føler at det blir feil å fortsette denne prosessen. Jeg ønsker å tenke positivt, samt legge dette bak meg. Jeg vil ikke bli oppfattet som en sytende skiløper, sier Klæbo i en uttalelse formidlet av pappa Haakon.

– Jeg har vært langt nede noen dager, men nå må jeg komme meg opp igjen. Det er skirenn jeg vil ha fokus på, og ikke jurymøter, advokatarbeid og den slags, sier trønderen.

Bolsjunov-trener Jurij Borodavko applauderer den beslutningen.

– Dette er en sterk handling som fortjener respekt, sier han til russiske Championat.

Bjervig: – Et rent verdivalg

Langrennssjef Espen Bjervig støtter avgjørelsen til Klæbo.

– Dette er noe vi har gjort i samråd med Johannes. Han har i ettertid sett at dette tar mye tid og energi. Han ønsker å se fremover og legge det bak seg. Vi har selvfølgelig full respekt for hans ønske, sier Bjervig til TV 2.

– Dette blir til slutt et rent verdivalg, og det har vært mye grubling og tenking fra Johannes’ side. Han føler at det uansett ikke blir det samme å vinne et gull juridisk. Et skirenn avgjøres på arenaen, sier Bjervig.

I pressemeldingen sier Klæbo at det er godt mulig han burde gitt beskjed til Skiforbundet før de la ned arbeidet med anken.

– Men jeg har mentalt ikke hatt overskudd før i dag, sier Klæbo.

– Jeg vil berømme Skiforbundet for den innsats som de har gjort for meg både i denne saken og for å støtte meg her nede. Vi har vært enige om prosessen, og nå vil jeg i stedet rette blikket fremover, sier Klæbo.

Klæbo berømmes av ekspert

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad mener det er en voksen og tøff avgjørelse av Klæbo.

– Jeg mener han viser at dette er en måte han ikke vil vinne på, uavhengig av han mener det er riktig å galt det han gjorde. At han ikke ønsker at skirenn skal avgjøres på vårt møterom. Selv om Klæbo ikke vinner opp med med gullmedaljen, vinner han gullmedalje i PR-behandlingen. Han vinner nok mange folk med denne avgjørelsen, mener Skinstad.

– Når det gjelder Iversen, han gjorde jo ingen feil. Han vil for alltid stå i historiebøkene som verdensmester. Når juryen fant det riktig å diskvalifisere Johannes, er Emil den rettmessige vinneren, sier eksperten.

Bjervig forteller til TV 2 at Skiforbundet har hatt tett dialog med Emil Iversen under ankeprosessen.

– Og nå vil jeg at Emil skal få heder og ære som en ekte vinner. Han er en kjempegod kompis. Han fortjener en ekte hyllest – og en god fest, sier Klæbo.