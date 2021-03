Solbakken må velge ny kaptein: – Jeg hadde valgt Erling Braut Haaland

Onsdag kom beskjeden om at Stefan Johansen (30) gir seg på landslaget.

Finnmarkingen har vært kaptein for Norge siden Lars Lagerbäck gjorde ham til det i 2017.

Totalt ble det 55 kamper og seks mål for landslaget.

Dermed blir Ståle Solbakken nødt til å finne en ny kaptein.

– Jeg hadde valgt Erling Braut Haaland. Han kommer til å være den store stjernen de neste ti-tolv årene. Han spiller allerede som en kaptein for Dortmund og fremstår som en leder. Jeg tror fort det kan bli han i kraft av det han har vist, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Fredag tar Ståle Solbakken ut sin første landslagstropp. Den er ikke Stefan Johansen med i, men det spørs om Solbakken allerede da har valgt kaptein.

Én ting er iallfall sikkert. Til kampen mot Gibraltar 24. mars er det en av spillerne som har på seg kapteinsbindet.

– Det er ingen åpenbare alternativer, men jeg tror at Solbakken velger en av de unge, spennende spillerne. I tillegg til Haaland kan også Ødegaard, Ajer og Berge være muligheter. Det viktigste er å velge noen som kan være kaptein i mange år fremover, sier Mathisen.

Drillo tror Solbakken går for en av de rutinerte

Egil «Drillo» Olsen ledet Norge i 135 kamper. I 2013 ga han Stefan Johansen landslagsdebuten sin. Han tror at Ståle Solbakken vil gå for en rutinert løsning.

– Jeg har ikke noen sterke meninger, men jeg tenker at det som er viktig er at en kaptein er bankers i elleveren. Det var ikke Stefan mot slutten. Det er viktig å finne en spiller som har egenskapene både på og utenfor banen, men det bør absolutt være en som spiller alle kampene, sier Olsen til TV 2.

— Jeg regner på at Ståle har full kontroll, legger trenerlegenden til.

Ellers lister han opp Rune Almenning Jarstein og Omar Elabdellaoui som to klare kandidater. Han tror også at Kristoffer Ajer kan være moden for oppgaven.

– Han passer veldig godt til å være kaptein

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror også at Solbakken velger å gå for en av de rutinerte landslagsspillerne. Omar Elabdellaoui er navnet han nevner først.

— Han har en god standing i gruppen og passer veldig godt til å være kaptein.

– Tror du en av de unge fremadstormende kan få oppgaven?

— Det finnes andre alternativer også. På sikt er Kristoffer Ajer en som har egenskaper og potensiale til å gjøre det bra, men jeg er usikker på om det er riktig timing nå, sier Stamsø-Møller.

– De unge spillerne har kanskje mer enn nok med seg selv med egen utvikling. Kanskje kapteinsbindet kan tynge mer for dem. At det blir et litt for stort ansvar å bære bindet når man ikke har kommet lengre.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener ikke nødvendigvis at kapteinen skal være lagets beste.

— Jeg tenker at en kaptein ikke trenger å være den som gjør mest. Om det er en velfungerende gruppe så tror jeg det holder at man gjør ting som andre ser opp til, sier Norges tidligere landslagskeeper.