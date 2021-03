Stefan Johansen gir seg på landslaget

Landslagskaptein Stefan Johansen gir seg for Norge.

Det bekrefter landslagssjef Ståle Solbakken overfor TV 2.

– Jeg respekterer valget, og jeg har hatt fine samtaler med Stefan. Årsaken skal ikke jeg uttale meg om. Det gjør Stefan selv, sier han til TV 2.

Johansen har skrevet et avskjedsinnlegg på Instagram.

– En epoke i karrieren er over. Jeg har spilt min siste kamp med flagget på brystet. Jeg føler det er naturlig å gi meg nå med en ny generasjon på vei og det nylige trenerskiftet, skriver Johansen på Instagram.

Nidaros-journalist Simen Pedersen meldte Johansen-nyheten først.



– Ikke lenger førstevalg

Fredag skal Solbakken ta ut sin første landslagstropp til kampene mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro.

– Jeg tror ikke det betyr så mye for landslaget at Stefan gir seg. Jeg tror ikke det er en spiller Ståle hadde satset veldig på, med tanke på de som er på vei opp, sier tidligere landslagssjef Egil Olsen til TV 2.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen trodde Johansen skulle fortsette på landslaget, men han har forståelse for at 30-åringen gir seg nå.

– Han har gått fra å være kaptein og et sikkert valg til ikke å være førstevalg lenger. Det skulle nok en del til for at han skulle få starte viktige kamper for landslaget. Samtidig synes jeg han kunne spilt en rolle i 2021, for han er i god nok form til å være med, sier Jesper Mathisen.

– Stefan var det klare valget som kaptein for Lars Lagerbäck, og det har alltid virket som han har vært respektert. Han har fått mye kritikk for prestasjonene sine for Norge, og det har vært fortjent. Det har vært mye variabelt fra han på kanten, sier Mathisen.

Takker spesielt Lagerbäck

Johansen fikk 55 kamper og seks mål for Norge etter å ha fått debuten mot Sverige i august 2013. Den siste kom i 1-2-tapet for Serbia i oktober i fjor.

– Det har vært en ære å spille for Norge de siste åtte årene, og jeg vil spesielt takke Lars Lagerbäck som ga meg muligheten til å være kaptein. Det har vært en av de største høydepunktene i karrieren for meg og resten av familien. Jeg vil også takke fansen for alt vi har vært gjennom siden 2013, selv om vi dessverre ikke har klart å ta oss til mesterskap. Samtidig vil jeg takke alle lagkamerater og støtteapparatet rundt for fine år på landslaget, skriver Stefan Johansen, før han fortsetter:

– Det siste året har vært spesielt for mange, også for oss fotballspillere, men jeg håper at Ståle Solbakken og resten av laget kan ta Norge til nye høyder. Jeg har informert Ståle om avgjørelsen, og han forstår valget mitt.

Johansen er for tiden på utlån fra Fulham til Queens Park Rangers.