Johansen klar på hvor han vil se Haaland: – Passer perfekt

Hvor drar Erling Braut Haaland når han forlater Dortmund?

Det er et spørsmål hele Fotball-Europa stiller seg for tiden.

Stefan Johansen, som takket for seg på landslaget onsdag, er klar på hvor den norske superspissen bør fortsette karrieren.

– Det er ingen tvil om at Premier League er den beste ligaen i verden, men han er i en stor klubb og gjør det bra. Det er et bra sted å utvikle seg, men Premier League ville vært fantastisk for ham. Ligaen passer perfekt for ham som spiller. Han er sterk, rask og en utrolig avslutter. Han er forferdelig å spille mot, sier Johansen til Talksport.

Den tidligere Bodø/Glimt- og Strømsgodset-spilleren, som for tiden er utlånt fra Fulham til Queens Park Rangers, mener norske unggutter drømmer om å spille i Premier League.

– Jeg tror de virkelig nyter å spille i Premier League, for det er en så stor liga hjemme. Si hva du vil om Tyskland og Spania, men Premier League kommer alltid til å være den største ligaen. Jeg håper at vi en dag får se Erling i Premier League, sier Stefan Johansen.

– Chelsea ville vært tipp topp

Haalands agent Mino Raiola har tidligere uttalt at maksimalt ti klubber har råd til å signere hans klient. Fire av disse klubbene er fra England.

Ifølge blant andre Sport1 dreier det seg som Manchester City, Liverpool, Chelsea og Manchester United, men andre – blant andre Dortmunds sportssjef Michael Zorc – tror ikke ti klubber i Europa kan hente Haaland.

– Jeg tror Haaland ville passet ypperlig i Premier League. Basert på de siste ukene tror jeg Chelsea ville vært tipp topp. Jeg vet ikke hvor realistisk det er, men eier Roman Abramovitsj har brukt masse penger midt i en pandemi, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Jeg har litt verre for å se ham i Spania. Det tror jeg er vrient, for Real Madrid og Barcelona er ikke i nærheten av der de skal være. Jeg tror det heller mot Bayern München eller en engelsk klubb, fortsetter han.

Tviler på Bayern-overgang

Den tyske fotballjournalisten Raphael Honigstein, som gjestet TV 2s Champions League-studio tirsdag, mener Bayern München usannsynlig.

– Jeg ser ikke på Bayern som mulig av to årsaker. Han vil ha en prislapp med både overgangssum og lønn som gjør det umulig. Bayern har også fortsatt Robert Lewandowski, som fortsetter å score og er i god fysisk form. Da er det ikke noe poeng i å signere en spiss. Haaland vil ikke være reserve. Heller ikke Lewandowski er interessert i det. Da vil Bayern gå fra å ha den beste spissen til to som ikke er fornøyde. Jeg tror ikke timingen er riktig. Dortmund vil foretrekke ikke å selge til Bayern, men neste sommer kommer det ikke til å være opp til Dortmund, sier Honigstein, og sikter til at Haaland har en utkjøpsklausul som slår inn sommeren 2022.

Før lørdagens kamp mot Dortmund ble Bayern München-trener Hansi Flick spurt om Haaland kunne melde overgang til serielederen.

– Det er mye som er mulig i livet. Jeg kan ikke utelukke det. Han har en langtidskontrakt med Dortmund, men han er en spiller som er i søkelyset til mange toppklubber, sa Flick.